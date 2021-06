Het moet een van de mooiste dagen van je leven zijn: je bruiloft. Door de beperkende coronamaatregelen stelden veel stellen hun trouwerij liever uit. Nu er weer meer kan, lijkt 2022 hét jaar te worden om te trouwen.

"We zijn al 13 jaar bij elkaar. Als we gaan trouwen willen we een groot feest, niet op anderhalve meter." Dat zeggen Marlies en Jeroen. Hun bruiloft stond gepland in september 2020. Op Terschelling.

Niet trouwen in coronatijd

Marlies en Jeroen wonen samen, hebben drie kinderen en hoefden niet per se te trouwen. "Maar toen je me vroeg, dacht ik, ja, het voegt echt wat toe", zegt Marlies. "Ook om het met de kinderen te delen." Ze willen een huwelijk met veel vrienden en familie, met dansen en een overnachting. Een weekend waarin de liefde gevierd kan worden.

"Toen kwam in maart corona en werd duidelijk dat het langer zou blijven. Daarom hebben we het verplaatst - we dachten ruim de tijd te nemen - naar mei van dit jaar." De gedachte dat corona dan voorbij zou zijn, bleek te rooskleurig. "Begin dit jaar was ik nog heel lang in ontkenning. Ik dacht echt dat dit ons eerste feest van het jaar zou worden... Maar het werd 'm niet", zegt Marlies. De eerstvolgende mogelijke datum is mei 2022.

Miljoenenschade voor huwelijksbranche

Dat Marlies en Jeroen niet de enigen zijn die hun huwelijk uitstellen, blijkt wel uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs publiceerde. In maart 2020 bepaalde de overheid dat er vanwege corona bij een huwelijk nog maar dertig gasten mochten komen. Een beslissing waardoor in de maanden erna het aantal huwelijken halveerde ten opzichte van het jaar daarvoor. Trouwden in 2019 in mei nog 7.600 stellen, in 2020 waren dat er maar 3.000.

Over het hele jaar 2020 werd er 20 procent minder getrouwd dan in 2019, stelt het CBS. Door de annuleringen en de kleinere feesten liep de huwelijkssector in 2020 bijna 60 procent van de omzet mis, berekende trouwsite ThePerfectWedding.nl. Kosten: 385 miljoen euro.

Magazijn vol bruidsjurken

De aarzeling om te trouwen is ook te zien in het magazijn van de grootste bruidsjurkenwinkel van Nederland: Koonings Wedding Palace. "Normaal gesproken hangt hier de voorraad. Nu hangt het voller dan ooit. Ook van de jurken die al gekocht zijn is nauwelijks iets opgehaald", zegt general manager Susette Hendriks.

Als er toch getrouwd werd, was dat vaak met kunst en vliegwerk, vertelt Monique Nijman, directeur van de populaire trouwlocatie Hoeve Landzicht. "Ook op anderhalve meter hadden we huwelijken. Dan maakten we mondkapjes met de datum. Mensen kregen een 'coffee to go'. We hebben zelfs meegemaakt dat op de parkeerplaats vanuit de auto gefeliciteerd kon worden."

Agenda stroomt vol voor 2022

Maar nu de meeste maatregelen worden versoepeld, is het weer ontzettend druk in de bruidsjurkenwinkel Koonings: "Iedereen is zo blij. Eindelijk zicht op een huwelijk. Hier hebben we lang naar uitgekeken." En niet alleen nieuwe bruiden komen langs. Ook vrouwen die al een jurk hadden besteld. Want het thuiszitten en soms een zwangerschap doet iets met het lichaam. "Het atelier heeft het dubbel zo druk met het verstellen van jurken", zegt Hendriks.

Ook de agenda van Monique Nijman van trouwlocatie Hoeve Landzicht loopt snel vol. "Voor 2021 tot en met september 2022 zijn de weekenden eigenlijk allemaal geboekt. Wie nu nog eerder bij ons wil trouwen kan eigenlijk alleen doordeweeks terecht." Na twee keer annuleren zakte de moed bij Jeroen en Marlies even in de schoenen. Maar nu hebben ze er weer zin in. Marlies: "Het voelt eindelijk alsof het écht gaat gebeuren."