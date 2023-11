Voor de griepprik naar de huisarts, voor de coronaprik naar de GGD. Verschillende prikken op andere locaties, dat vinden veel ouderen onhandig. Kunnen die vaccinaties niet tegelijkertijd op één locatie? "Deze kunnen goed samen, dat is uitgezocht."

Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting is duidelijk: volgens hem moeten ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid op één locatie geprikt kunnen worden. "Dat hebben we goed uitgezocht en er blijkt niks op tegen te zijn. We zijn het gewend, kinderen krijgen voor soms wel zeven ziektes tegelijk een vaccinatie. Dat kan prima."

Niet toekomstbestendig

Wanneer ouderen nu een uitnodiging voor de vaccinaties krijgen, moeten zij naar verschillende locaties. De huisarts biedt wel een griepprik en pneumokokkeninenting aan, maar geen coronaprik. Daarvoor moeten ouderen weer naar de GGD.

Dat systeem is volgens demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen niet toekomstbestendig, ook omdat er in rap tempo nieuwe vaccinaties worden toegevoegd. Die zijn niet alleen voor ouderen, maar ook voor andere doelgroepen, zoals jongeren en zwangeren.

Experiment

Al die prikken op verschillende locaties, dat kan eenvoudiger. In het kader daarvan vond afgelopen weekend in Vleuten een experiment plaats. In een kerk werd door de GGD en de huisarts een vaccinatievoorziening ingericht. Daar konden mensen naast hun jaarlijkse griepprik, ook de coronabooster en eventueel de pneumokokkenprik halen.

Ted van Essen was daarbij: "Er zijn 1100 coronaprikken gegeven en 2000 griepprikken. Dat kon allemaal in hetzelfde kerkgebouwtje waar de stoelen waren weggehaald en beide instanties hun ding deden", doelt hij op huisartsen en de GGD.

Beetje meer organisatie

Volgens de voorzitter van de Influenza Stichting ging het op de gecombineerde vaccinatielocatie in de praktijk goed. "Het vergt een beetje meer organisatie vanuit de huisartsen en GGD'en. Je moet op elkaar afstemmen: 'Wanneer doe jij de griepprik en wanneer kunnen wij komen?'. Maar als die huisartsen een beetje clusteren, dus niet één huisartsenpraktijk, maar een aantal huisartsenpraktijken tegelijk, dan is dat heel goed te doen."

Maar wat is er dan op tegen? En waarom is het dan niet allang ingevoerd? "Nou", zegt Van Essen, "de financiële stromen lopen verschillend." Hij vertelt dat huisartsen een bepaald tarief krijgen voor de prikken die ze zetten. "Ze zijn zo gewend om dat elk jaar te krijgen. Als dat bij de huisarts weg zou gaan, als de GGD het helemaal zou overnemen, is de huisarts dat kwijt en dan is het toch een jaarlijkse inkomstenbron die ze niet graag kwijt willen."

Links en rechts tegelijk prikken

Bij een coronavaccinatielocatie in Apeldoorn zien mensen een locatie voor alle prikken wel zitten. "Het zou makkelijker zijn als we bij de huisarts gewoon een duoprik zouden kunnen krijgen. Dan prikken ze me links en rechts tegelijk. Dat doen ze met de hepatitis en de griepprik ook", zegt iemand die er voor de prik komt.

En bang voor extra bijwerkingen, zijn de meeste bezoekers niet. "Ik ben niet bang voor prikken, maakt me helemaal niks uit. Ik ga gewoon zitten en ik zie wel wat er gebeurt", zegt een bezoeker.

Bijwerkingen

"Het blijkt zo te zijn dat die bijwerkingen van één of twee prikken eigenlijk niet van elkaar verschillen", zegt Van Essen. "Dus als je bijwerkingen hebt, dan heb je dat bij één."

"Als je twee prikken tegelijk krijgt, dan heb je eigenlijk dezelfde bijwerking", vervolgt hij. "Dus dan heb je ze één keer gehad. Als je er 2 weken tussen houdt, dan krijg je twee keer de bijwerking."