Kon je tot voor kort alleen op uitnodiging een nieuwe coronaprik krijgen als je tot een risicogroep behoorde, nu kan iedereen een afspraak maken voor een booster. Dat is alleen niet de bedoeling, zegt het RIVM: "Het is niet nodig."

60-plussers, mensen die elk jaar worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers die met patiënten werken, zwangeren en mensen met een medisch risico kunnen sinds half oktober een nieuwe coronaprik halen.

Niet nodig

Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat een kwart van de mensen die niet tot een van deze groepen behoort, ook wel een prik zou willen. Toch zegt het RIVM dat deze mensen het niet nodig hebben.

"Door eerdere besmettingen, vaccinaties of een combinatie daarvan, is er al een brede bescherming opgebouwd", legt een woordvoerder uit. "Daarbij worden mensen van de huidige dominante variant niet zo ziek als eerder bij bijvoorbeeld de deltavariant."

Alsnog mogelijk

Een afspraak maken voor een nieuwe coronaprik kan via de website van het RIVM en de GGD. Daar wordt eerst gevraagd of je in een risicogroep valt, maar ook als dat niet zo is, kun je gewoon doorklikken om een afspraak te maken.

De voorwaarde die het RIVM daarbij stelt is dat iemand vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts een prik wil. Anders is het niet nodig om een booster te halen.

'Niet de bedoeling'

Het RIVM geeft toe dat het klopt dat iedereen een afspraak kan maken, maar zegt er ook nadrukkelijk bij dat dat niet de bedoeling is. Als je (huis)arts vindt dat het verstandig is dat je er eentje haalt, of als je een kwetsbaar gezinslid hebt, mag het wel.

Dat het niet onmogelijk is, is simpelweg omdat het RIVM de risicogroepen niet allemaal in beeld heeft. "Het enige wat we kunnen doen, is zoveel mogelijk duidelijk maken voor wie de prik bedoeld is."

Gezondheidsraad

Afgelopen week werden er gemiddeld zestig coronapatiënten per dag opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Op dit moment wordt 1,4 procent van de bedden op de intensive care bezet door coronapatiënten.

Het RIVM legt tot sluit uit dat ze met de vaccinatiestrategie het advies van de Gezondheidsraad volgen. Hoeveel vaccinatie-afspraken er tot nu toe zijn gemaakt en hoeveel prikken er al zijn gezet, kan het RIVM nog niet zeggen. Daar is het volgens de woordvoerder nu te vroeg voor.