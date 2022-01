De helft van de zwangere vrouwen is ongevaccineerd en dat is teveel, vinden deskundigen. In Zuid-Holland beginnen daarom verschillende verloskundigenpraktijken met het vaccineren van zwangere vrouwen. 'De drempel is lager'

Bijna tien procent van de zwangere vrouwen met corona belandt in het ziekenhuis, een klein deel zelfs op de intensive care. De angst voor vaccinatie is groot, maar volgens Noorse en Amerikaanse analyses niet terecht. Vaccinerende verloskundigen kunnen helpen die angst weg te nemen.

'Bescherm ook je baby'

Epidemioloog Patricia Bruijning benadrukt dat een vaccin niet alleen de moeder beschermd. "Je ziet dat de pasgeborene ook beter beschermd is wanneer de moeder is gevaccineerd, dat is belangrijk."

"Van de jonge mensen die met ernstige coronaklachten worden opgenomen in het ziekenhuis, is een groot deel echt heel erg jong, jonger dan 6 maanden oud. Wanneer de moeder tijdens de zwangerschap is gevaccineerd, beschermd dat de kleine baby ook."

Lage drempel

Het Erasmus MC werkt daarom samen met verloskundigen in Zuid-Holland om zo zwangere vrouwen te vaccineren. Vandaag begon Britt Lupgens van Verloskundigen Rotterdam Oost bijvoorbeeld met het vaccineren. Ze merkte gelijk enthousiasme bij de vrouwen, die het een prettig idee vinden zich door hun verloskundige te laten vaccineren.

"De vrouwen die nog vragen hebben, kunnen die veel beter aan ons stellen als verloskundige, ik merk dat dat goed werkt. Ook werd er natuurlijk gezegd dat zwangere vrouwen hoog risico liepen, maar voorrang kregen ze niet. Bij ons kunnen ze nu sneller terecht." Deze week komen 20 vrouwen langs bij Britt, het was snel volgeboekt. Volgende week doet ze het weer een dag, die is ook al bijna vol.

10 procent niet-gevaccineerde zwangere vrouwen in ziekenhuis

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) blijkt dat van 8588 zwangere vrouwen met corona, 848 in het ziekenhuis belandden rond hun zwangerschap, dat is bijna tien procent. 110 vrouwen belandden op de intensive care. Uit eerdere cijfers blijkt dat ongeveer de helft van de zwangere vrouwen nu is gevaccineerd.



Daartegenover staan de onderzoeken die inmiddels aantonen dat vaccins geen kwaad kunnen voor zwangere vrouwen. Noorse en Amerikaanse analyses over meer dan 100.000 zwangerschappen zien geen verhoogd risico op miskramen. Ook werd bij duizenden vrouwen in andere onderzoeken niks opmerkelijks aangetroffen rondom de geboorte of met de baby zelf.