De Tweede Kamer heeft besloten dat je binnenkort een eigen bijdrage moet betalen voor een toegangstest. Maar OMT-lid Károly Illy wil dat deze testen voor jongeren onder de 18 gratis blijven. "Anders creëer je ongelijkheid tussen kinderen."

Nu zijn alle toegangstesten nog gratis, maar de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin een eigen bijdrage wordt gevraagd voor zo'n test. Die is vooral van belang voor niet-gevaccineerden: zij moeten een negatieve test laten zien als ze bijvoorbeeld naar een evenement willen. De kosten van de eigen bijdrage worden geschat op zo'n 7,50 euro per test.

'Maak voor minderjarigen een uitzondering'

"Ik vind dit onverstandig, omdat je ongelijkheid creëert tussen klassen en tussen kinderen. Terwijl we er voortdurend op hameren dat die ongelijkheid er niet moet zijn", zegt Illy. Hij pleit er namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor om toegangstesten voor kinderen onder de 18 gratis te maken.

"We willen niet dat een klas naar een museum gaat met testen voor toegang en dat kinderen niet mee kunnen omdat ze niet gevaccineerd zijn", zegt het OMT-lid. Hij vindt dat de drempel van een betaalde test er simpelweg niet moet zijn. "We moeten ervoor zorgen dat alle minderjarigen volledig kunnen meedoen met de maatschappij. Dat geldt niet alleen op school, maar ook voor feestjes. Voor minderjarigen moet je echt een uitzondering maken."

Tweedeling op middelbare school

Schooldirecteur Jannetje ter Punt steunt het voorstel om jongeren gratis te laten testen. Ze is rector van Tabor College Werenfridus in Hoorn en ziet ook de ongelijkheid toenemen. "Ik ben bang voor een tweedeling in de samenleving, en zeker voor een tweedeling op school. Dat moet je zien te voorkomen", vindt ze.

"Het kan betekenen dat jonge mensen die geen geld hebben niet aan activiteiten kunnen deelnemen. En dat zijn jonge mensen die al heel lang aan niets hebben kunnen deelnemen. Als je nu 18 bent, ben je nooit naar een popconcert geweest. Dat zou straks ook niet kunnen omdat je niet gevaccineerd bent. Dat vind ik zeer onwenselijk."

'Leerlingen worden buitengesloten'

Daarnaast is ze bang voor onderling gedoe op school: "Leerlingen kunnen zeggen: als je niet gevaccineerd bent dan ben je asociaal. Dat deze leerlingen worden buitengesloten. Je kunt dit bijna niet voor zijn, want die groepsdruk is groot."

Je mag als jongere zelf beslissen of je een vaccin wilt. Als je onder de 16 jaar bent, beslis je dat samen met je ouders of verzorgers. Ter Punt ziet dat dit soms lastige situaties oplevert. "Als je 16 bent is het heel ingewikkeld om dit soort beslissingen voor jezelf te maken. Zeker als je ouders daar anders in staan. En daar mag je als kind niet de dupe van zijn."

'Ouders maken me uit voor nazi'

Het al dan niet vaccineren is een issue op de school waar Ter Punt werkt. "Ouders kloppen bij me aan, omdat ze bang zijn dat wij als school leerlingen stimuleren om zich te laten vaccineren. Dat is absoluut niet het geval, maar ik krijg mails van ouders die me uitmaken als collaborateur of nazi. En dan krijg ik foto's opgestuurd van Holocaust-slachtoffers."

"Ik weet zeker dat elke schooldirecteur in Nederland deze mails krijgt", stelt Ter Punt. Als dit gebeurt, nodigt ze ouders uit voor een gesprek. "Ik wil het niet over de inhoud hebben, maar over hoe we met elkaar omgaan. Ik vind het zorgwekkend dat we zo polariseren. Dat is zeer onwenselijk op school, want hier moeten we in veiligheid en rust met elkaar kunnen omgaan."

Polarisatie

Ook Illy merkt polarisatie in de samenleving en in de klas. "Voor een deel ontkomen we er niet aan, maar we moeten alles in het werk stellen om aanvullende polarisatie te voorkomen."

"Wij hebben er altijd voor gepleit dat kinderen tussen 12 en 17 zich laten vaccineren. We moeten er nu voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen dit ook doen. Daar ligt een taak voor de overheid om goede informatie en voorlichting te geven. Tegelijkertijd moeten we geen nieuwe drempels opwerpen: zo ontstaat er nieuwe polarisatie als ongevaccineerde kinderen moeten betalen voor een test."

'Leerlingen zullen zich laten vaccineren'

Illy weet niet precies hoeveel kinderen onder de 17 op dit moment een vaccin hebben gehad, maar hij denkt dat er nog veel winst te behalen valt. "Zij hebben vlak voor de zomervakantie een uitnodiging gekregen. Deze kinderen moeten er ook even goed over nadenken en er met hun ouders over praten."

"Maar als de overheid hier echt op gaat acteren, ben ik ervan overtuigd dat een heleboel kinderen zich zullen laten inenten."