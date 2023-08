Is lekker weg in eigen land voor steeds minder Nederlanders weggelegd? De prijzen van campings en bungalowparken stegen vorige maand weer flink. Een verblijf op de camping is daardoor veranderd, ziet Gerrie Brands, die 52 jaar op hetzelfde park verbleef.

Elk jaar in juli verhogen campings en bungalowparken hun prijzen, maar zo fors als de prijzen afgelopen maand stegen, is zeker niet gebruikelijk.

Niet meer voor iedereen

Deze maand betaal je gemiddeld 40 procent meer voor een campingplaats of bungalow dan in juli, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met vorig jaar liggen de prijzen 14 procent hoger. Dat heeft onder andere te maken met de gestegen energieprijzen en loonkosten.

Vroeger was de camping een plek waar ook mensen met een wat krappere beurs terecht konden voor hun vakantie. Maar dat is met deze prijsstijgingen op steeds minder plekken het geval.

'Mooi geweest'

Dat zien ook Gerrie en haar man Harry Brands, beiden 72. Afgelopen april leverden zij, na ruim 50 jaar op dezelfde camping in Renesse te hebben gestaan, de sleutel in van hun chalet. Het was mooi geweest voor het echtpaar uit Dordrecht, dat inmiddels is verhuisd naar een seniorenwoning in hetzelfde dorp als waar ze een halve eeuw vakantie vierden.

Hoewel hun eerste keer al lang geleden is, weet Gerrie nog goed hoe ze in 1973 op de camping in het toeristische dorp aan zee belandden. "We wilden graag op vakantie met onze toen 2-jarige dochter. Niet te ver, maar wel lekker weg. In een boekje van de ANWB vonden we een leuke gezinscamping aan de Zeeuwse kust."

Gerrie en haar man Harry

Altijd iets te doen

Die camping bood alles wat het toen jonge gezin zocht in een vakantie: "We vonden het heel fijn om er te zijn. Met het strand in de buurt, veel groen en altijd iets te doen voor de kinderen en voor ons. Er werd veel georganiseerd, vooral in de zomer, van een zeskamp tot de jaarlijkse grote playbackshow en ponyrijden. Elke dag was er wel iets te doen."

Na een paar jaar achter elkaar een huisje te hebben gehuurd op de camping, kochten Gerrie en Harry een stacaravan en later een wat luxere chalet. Naar het buitenland op vakantie gaan, hoefde voor hen niet. Ze vermaakten zich prima op de camping. "We waren de hele dag bezig daar, hadden het ontzettend naar onze zin. Waarom zou je dan naar het buitenland gaan?"

Flink veranderd

Wat het verblijf op de camping extra leuk maakte, vertelt Gerrie, was dat er nog veel meer mensen waren die net als zij elk jaar terugkwamen. "We bouwden echt iets op met z'n allen. Raakten bevriend, het voelde op een gegeven moment als een grote familie."

In de 50 jaar dat Gerrie en Harry doorbrachten op de camping, zagen ze het bedrijf flink veranderen. Vooral nadat het ruim 5 jaar geleden van eigenaar wisselde. Het echtpaar dat het bedrijf altijd gerund had, ging met pensioen en verkocht het aan een groot vakantieparkenconcern. En dat maakt heel veel verschil, vindt Gerrie.

'De ziel is eruit'

"Vroeger was er altijd wel iets te doen, omdat de eigenaren van alles organiseerden, samen met ons. Tegenwoordig moet je hopen dat je een leuk animatieteam treft als je kinderen hebt", zegt Gerrie. "De boel wordt ook veel slechter onderhouden tegenwoordig, het terrein is een beetje verslonsd. Er is minder toezicht."

Ze denkt dat dit er alles mee te maken heeft dat camping niet meer is van ondernemers met hart voor de zaak, maar van een groot concern. "De ziel is er een beetje uit en dat zorgt ervoor dat vaste gasten een voor een verdwijnen. Dat ze zich niet meer gewenst voelen. Dat hadden wij ook."

Eigen, oude foto's van de camping

Voor de rijken

Gerrie heeft het idee dat voor de nieuwe eigenaar vooral geld verdienen belangrijk is. "Het is zo commercieel als maar zijn kan." Ook het chalet waar Gerrie en Harry jaren in verbleven, moet het veld ruimen voor een luxere variant, nu zij eruit zijn.

Een verblijf op een wat grotere Nederlandse camping wordt steeds meer voor de rijken, zegt Gerrie. "Voor een chalet als de onze betaal je inmiddels zo'n 1.800 euro per week. Normaal gesproken gingen de prijzen met 4 procent per jaar omhoog, de afgelopen keer was dat 10 procent. Waar stopt dit? vraag ik me weleens af. Vroeger bleven veel gasten zonder vaste plek vaak 2 weken, maar dat is een week geworden, of korter. Mensen kunnen het niet meer betalen."

Weer even kind zijn

Maar, benadrukt Gerrie, dat het de afgelopen 5 jaar wat tegenviel op de camping, betekent niet dat ze alle mooie herinneringen van daarvoor vergeten zijn. Waar ze met het meeste plezier aan terugdenkt? "Dat is toch wel de jaarlijkse grote playbackshow, middenin de zomer", zegt Gerrie met een lach in haar stem.

"Weken daarvoor waren we in de weer met oude lappen stof waar we onze outfits van maakten, we hadden zoveel lol, voelden ons weer even kind."