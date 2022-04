We gaan massaal kamperen. De verkoop van nieuwe caravans bereikte in het eerste kwartaal van 2022 het hoogste niveau in de laatste 10 jaar. Maar tegelijkertijd neemt het aantal plaatsen op campings af. Of je ergens terecht kunt is dus nog maar de vraag.

Nederland is een kampeerland. In totaal hebben we zo'n 425.000 caravans, de meeste van heel de wereld volgens Hans Louwers van de Kampeer en Caravan Industrie. "We zijn een kamperend landje. Dit jaar gaan we er met z'n allen dan ook massaal op uit."

Twee grote voordelen

Sinds corona is het kamperen volgens Louwers alleen maar populairder geworden. Het hebben van een caravan, camper of vouwwagen heeft volgens hem twee grote voordelen: "Je hebt je eigen veilige bubbel met je eigen bed, eigen zooitjes en meestal ook nog eens je eigen toilet."

Ten tweede speelt het gevoel van vrijheid volgens Louwers ook heel erg mee. "Je bepaalt heel erg zelf waar je heengaat, en als het je niet bevalt, ben je ook zo weer weg."

Hoogste niveau sinds 10 jaar

Die populariteit van de camper, caravan of vouwwagen is dan ook terug te zien in de verkoopcijfers. De verkoop van caravans steeg zelfs naar het hoogste niveau in 10 jaar.

"In totaal werden in het eerste kwartaal van dit jaar 1634 nieuwe caravans en 3411 gebruikte exemplaren verkocht. Dat is respectievelijk 6 en 8 procent meer dan een jaar eerder", vertelt Louwers.

Grote druktes

"De stijging begon al tijdens de coronacrisis en heeft nu doorgezet." Volgens Louwers zijn reizen in Europa en in Nederland veel populairder.

Hij maakt zich zelfs zorgen dat de caravans op enig moment uitverkocht zullen raken en voorspelt grote druktes op de campings in binnen- en buitenland.

Zorgen over 'toerplaatsen'

Die drukte ziet ook directeur Ramon van Teine van campingspecialist ASCI. "Met de boekingen gaat het fantastisch. We zitten zelfs boven het niveau van 2019 en dat ziet er goed uit." Maar tegelijkertijd maakt Van Reine zich ook zorgen over een andere trend, namelijk de daling van het aantal 'toerplaatsen'. Dat zijn campingplaatsen bestemd voor tenten, campers en caravans.

Deze ontwikkeling loopt al vanaf 2013 en zet volgens Van Reine alleen nog maar door. "Vooral op campings in Duitsland, Frankrijk en Nederland zie je nu al dat het heel druk is en er misschien wel een tekort is aan kampeerplaatsen. Met name in de komende vakanties zal het daarom mutjevol zijn."

Huisjesparken

Volgens Van Reine staat Nederland bijna bovenaan de lijst van Europese landen waar het aantal toerplaatsen het meest is gedaald. "Dit komt door de overname van grote ketens die campings omtoveren tot een resort. Zo krijg je geen campings meer, maar een huisjespark."

Maar directielid Andries Bruil van Europarcs ziet juist heel veel voordelen voor bezoekers van een vakantiepark. "Mensen hebben tegenwoordig veel meer behoefte aan luxe zonder dat ze allemaal spullen mee hoeven te sjouwen. Wij spelen juist in op die behoefte." Daarnaast zijn vakantiegangers op dit soort grote parken niet gebonden aan seizoenen of lekker weer, zegt hij.

Snel boeken

Een groot vakantiepark ziet Van Reine niet per se als iets goeds voor de campingsfeer. Ook denkt ACSI dat er dankzij de stijging van de campers en caravans, en de daling van het aantal beschikbare plaatsen, frictie zal gaan ontstaan. "We zien al dat de campings vol beginnen te lopen en dat probleem gaat in het hoogseizoen alleen nog maar meer groeien."

"Een alternatief is ook dat je bij de boer kunt kamperen, want daar komen gelukkig nog wat plaatsen bij." Het beste kan je dus als kampeerder met je nieuwe camper of caravan dan maar snel boeken, vertelt Van Reine. "Als het weer mee zit de komende weekenden is de camping toch altijd leuk om even weg te gaan."