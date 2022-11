Het aantal winkeldiefstallen is weer terug op het niveau van voor corona. In oktober werd het hoogste aantal in jaren geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de politie opgevraagd door EenVandaag. "Het is constant raak."

De afgelopen maand, oktober, spande de kroon met bijna 4000 geregistreerde meldingen, het hoogste maandcijfer sinds 2014. Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen in die maand ligt zelfs 12 procent hoger dan in oktober 2019, voor corona.

Van veelplegers tot challenges

In het stadscentrum van Almere is het de laatste tijd 'constant raak', vertelt Martin Ort, directeur van de ondernemingsvereniging. "Supermarkten en drogisterijen zijn veelal de dupe, maar ook sportartikelen en kleding worden gejat."

Onder de daders ziet hij verschillende groepen. "Veelplegers, maar momenteel zijn er ook veel 'challenges' onder jongeren om te stelen." Ook heeft Ort het idee dat er mensen bij zitten die stelen uit financiële nood.

Detectiepoortjes ontregelen

Vaak lijkt doorverkopen het doel van de diefstal. Ort: "Op camerabeelden zie je terug dat jongens twee boodschappentassen helemaal vol gooien, rustig naar de uitgang lopen en de tassen over de detectiepoortjes tillen."

Er zijn meer trucs om de detectiepoortjes te ontlopen, vertelt de beveiliger van een parfumwinkel: "Ze maken vaak gebruik van jammers [apparaat om detectiepoortje te ontregelen; red.] of ze gebruiken een boodschappentas die van binnen zijn bewerkt zodat de detectiepoortjes niet kunnen zien wat er in zit."

Verhandelbare goederen

René Middag van de nationale politie herkent zich in het beeld van de winkeliers: "Het aantal winkeldiefstallen bleef de afgelopen jaren redelijk gelijk, maar trekt het in aantallen weer aan. Dat geldt zowel voor zogeheten 'first offenders', maar ook pubers die het voor de spanning doen."

"Daarnaast trekt het mobiel banditisme weer aan. Het gaat dan om goed georganiseerde diefstal van verhandelbare goederen. Denk aan producten uit drogisterijen, elektronica en kleding." De politie kan zich voorstellen dat er een nieuwe categorie winkeldiefstallen ontstaat door de inflatie, maar dat dit lastig in cijfers te vangen is.

Lage pakkans

De cijfers gaan over geregistreerde meldingen. Winkeliers die geen aangifte doen zijn niet meegerekend. Martin Ort: "We kunnen nergens terecht. De drogist in ons stadshart zegt dat hij langer op het politiebureau zit voor een aangifte dan de dader. De pakkans is bizar laag."

René Middag van de politie snapt de frustratie van de winkelier: "Toch roepen we winkeliers op om altijd aangifte te doen, anders komen daders niet in aanmerking voor een reprimande. Tegenwoordig proberen we zo veel mogelijk aangifte ter plekke mogelijk te maken. Aanhouden mag, maar gebruik geen geweld en ga niet voor eigen rechter spelen en kies voor eigen veiligheid."

Grafiek aantal meldingen