Steeds meer buitenlandse partijen zoeken op de Nederlandse markt naar recreatieterreinen. Want de markt voor luxe binnenlands toerisme groeit als kool: "Tot 2030 met 30 procent." Het betekent een einde voor de volkscamping.

Bungalowpark Wighenerhorst, net buiten Alverna, is het zoveelste vakantiepark dat wordt verkocht. Een deel is er camping en een deel bungalowpark. "We willen zowel van de camping als het bungalowpark af ", zegt eigenaar Ronald van Embden. Hij runt het park samen met zijn zus en zwager. Het campingdeel van 6 hectare is nu verkocht.

Handhaving gemeente

Wie de nieuwe eigenaar van de camping wordt, wil Van Embden niet zeggen. "We hebben een projectontwikkelaar gevonden die huisjes gaat bouwen, die gaat met grote partijen in zee. Wat ik in de wandelgangen heb gehoord, is dat er zestig huisjes komen." Nu bestaat zo'n 80 procent van zijn park uit hele oude huisjes, ziet 20 procent er goed uit en maakt 5 tot 10 procent echt een paleisje van hun plek, schat hij.

Het park wordt verkocht vanwege gezondheidsproblemen van een van de beheerders, en financieel is het veel moeilijker te bolwerken. De afgelopen jaren heeft de Wighenerhorst net als andere vakantieparken te maken gekregen met meer handhaving vanuit de gemeente. "Er zijn steeds meer eisen. De gemeente stuurt handhaving voor brandveiligheid, om te checken of mensen wel echt weggaan en of er geen sprake is van kortstondige huur, dat soort dingen. Eens in de twee weken komen ze controleren. Het heeft in een jaar 80.000 euro gekost."

'Hij gaat weg met grote zak geld'

Ondertussen zijn veel caravaneigenaren van de Wighenerhorst verdrietig en boos. "Ik heb het gevoel dat hij boel kapot heeft laten gaan om er zelf beter van te worden. Om een grote zak met geld mee te nemen. Het voelt als een dolk in m'n rug, ik ben er echt woest om geweest", zegt bewoner Roel Bloemers, die al 9 jaar op de Wighenerhorst zit.

Eigenaar Van Embden snapt de emoties, maar moet ook denken als ondernemer. "Dit is de beste keuze voor ons maar ook de beste voor de mensen die hier staan. Hoewel ze dat nu niet zo zien. Maar als we niks hadden gedaan werden de problemen alleen maar groter. Als ik niks doe is ook probleem."

Gemeente blij met andere toeristen

Wethouder toerisme Nick Derks van de gemeente Wijchen ziet de verkoop van de Wighenerhorst als een positieve ontwikkeling. "Wat je nu op het park ziet, is de langdurige verblijfsrecreatie met boterhammetjes van huis. Wat je straks krijgt zijn mensen die kortstondig blijven, die naar een restaurant gaan, het kasteel, dat zijn andere toeristen."

Bron: EenVandaag Wethouder Derks van de gemeente Wijchen

Ook wethouder Derks kan niet zeggen wie de koper is. "Het wordt nu ontwikkeld door een maatschappij en vervolgens door een andere partij beheerd. Hij wil niet bevestigen of het om een buitenlandse investeerder gaat.

Minder handhaven

"Een internationale keten zet Wijchen op de kaart en toeristen gaan geld uitgeven. Daar heeft het dorp iets aan. De afgelopen jaren zagen we een vakantiepark dat stilstond met structurele overtredingen, huisvesting van arbeidsmigranten."

Wethouder Derks denkt ook dat een grotere keten zelf toezicht gaat houden. "Waardoor illegale bewoning wordt tegengaan." Dat scheelt de gemeente op den duur handhaving.

Grond wordt weer doorverkocht

"In de campingsector zie je een grote overnamegolf van buitenlandse toetreders", zegt leisure strateeg Merlijn Pietersma van ZKA strategie consult. "De Fransen hebben de Nederlandse campings ontdekt."

Steeds meer parken met stacaravans die aan het eind van hun Latijn zijn worden overgenomen door projectontwikkelaars die lodges en huisjes realiseren, zegt Pietersma. "De grond wordt verkocht aan particulieren als interessant beleggingsproject."

Veeleisende projectontwikkelaars

Pietersma ziet dat gemeenten niet genoeg kennis hebben over de recreatieparken. "Dat leidt er dan toe dat een projectontwikkelaar vaak zegt: ik heb meer ruimte nodig. Ik heb nu 100 plekken, maar moet er eigenlijk 150 hebben. Je ziet slechte afspraken in de toeristische verhuur. Dan verwacht een wethouder dat het een vakantiepark wordt, maar in werkelijkheid wordt het een tweede-woningpark, waar nooit een toerist zal komen."

Je ziet dat de cultuur van het samen op de camping zijn, gezellige bingoavonden, dat dat heel langzaam aan het verdwijnen is", zegt Merlijn Pietersma. Het merendeel van de caravans op de Wighenerhorst kan niet meer verplaatst worden omdat ze te oud zijn, zegt eigenaar Roland van Embden.

Tesla's

"Er zal een hoop geld in omgaan", zegt bewoner Willy Vedder. Hij zit hij er al 26 jaar. "Voor normale mensen zoals wij gaat het niet meer. Ik kan geen huisje met rieten kap kopen. Waar moeten we naar toe? Moet je kijken wat ik opgebouwd heb in die tijd. Wij zitten straks 12 maanden per jaar thuis in de achtertuin hier in Nijmegen. En hier komen mensen met dure Tesla's staan, om 3 weken te kamperen in een luxe huisje en wij zitten thuis in de achtertuin."

Bron: EenVandaag Roel en Anita

Bewoner Roel Bloemers heeft te horen gekregen dat er een andere plek wordt gezocht. "Maar voor mij betekent deze plek alles. Ik wil mijn zoontje hier zijn hele leven laten opgroeien. Hij heeft hier een mooie vrij leventje. Een plek waar hij vrij buiten kan spelen, in veiligheid. Dat wordt mij allemaal afgenomen."