Morgen begint in Sharm-el-Sheikh de jaarlijkse VN-klimaattop, met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een van de boosdoeners is de CO2-uitstoot door de luchtvaart, toch staat vliegen nauwelijks op de agenda. "Ze blijven maar excuses vinden."

Honderden demonstranten voerden vandaag op Schiphol actie tegen de luchtvaart. Een deel van de activisten knipte een hek open en vervolgens gingen zo'n 500 betogers naar de landingsbaan voor privéjets. Ze gingen daar onder de toestellen zitten, zodat die niet konden opstijgen. De Koninklijke Marechaussee heeft zeker 200 betogers opgepakt.

'Protest tegen privéjets is klein bier'

Greenpeace en Extinction Rebellion organiseerden het protest om aandacht te vragen voor de impact van de luchtvaart op klimaatverandering. Toch vraagt klimaatjournalist Bernice Notenboom zich af of de actie veel zal uithalen. "Je vastketenen aan privévliegtuigen is klein bier", zegt ze. "Het is aandacht zoeken, en dat is op zich prima, maar het zet geen zoden aan de dijk."

De timing van de demonstratie is niet geheel toevallig: morgen start in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh COP27, de 27ste editie van de jaarlijkse klimaattop van de VN. Waar vliegen vorig jaar nog een groot onderwerp was, is dat deze keer niet zo. "Het staat een uur op de agenda", weet Notenboom. "Dat is wel teleurstellend."

Probleem als iedereen straks wil vliegen

"Het land dat de klimaattop organiseert bepaalt de agenda en blijkbaar staat vliegen niet heel hoog op de agenda van Egypte", stelt ze vast. Dat terwijl de negatieve gevolgen van de luchtvaart niet nog veel langer vooruitgeschoven kunnen worden, benadrukt de klimaatjournalist.

Nu is er volgens haar namelijk nog tijd om na te denken over een klimaatbestendige toekomst van de luchtvaart. "De vervuiling is nu nog relatief weinig door de luchtvaart, 2 tot 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot", legt ze uit. "Maar als we zo door blijven gaan, wordt vliegen straks de grootste vervuiler wanneer 8 miljard mensen willen gaan vliegen. Dat moeten we voor zijn."

'Luchtvaart moet met een plan komen'

De luchtvaart moet daarom snel met een plan komen om in 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn, vindt Notenboom. Veel hoop daarin heeft ze echter niet: "Andere industrieën zijn al wel heel druk bezig met verduurzaming, maar de luchtvaartindustrie heeft nog niet een heel duidelijk plan. Ze blijven maar excuses vinden om dat vooruit te kunnen schuiven."

Als voorbeeld geeft ze het recente besluit van vliegmaatschappijen om het plafond van hun CO2-uitstoot te verhogen. "Ze mogen daardoor meer CO2 uitstoten voordat ze dat gaan compenseren", legt de klimaatjournalist uit. "Maar door die compensatieprojecten blijven we vliegen, omdat we toch kunnen afkopen. Dat is dus niet de oplossing."

Inzetten op biobrandstof én minder vliegen

De industrie moet gedwongen worden om meer te investeren in biobrandstof, vindt de klimaatjournalist. Daarin ligt volgens haar ook een een taak voor de consumenten: "Het wordt belangrijk dat wij luchtvaartmaatschappijen kiezen die groen zijn. We moeten niet vluchten compenseren met een vaag groen project in het oerwoud, er moet biobrandstof geproduceerd worden."

Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen ook minder gaan vliegen, benadrukt Notenboom. "We hebben het klimaatprobleem niet gelijk opgelost als we de uitstoot van het vliegen hebben opgelost, maar het staat wel symbool voor of we het klimaatprobleem kunnen oplossen."