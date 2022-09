Privévliegen is immens populair door de coronapandemie en de chaos op vliegvelden. Het is comfortabel, maar je moet er wel steenrijk voor zijn én de impact op het klimaat is groot. Bij een bezoek aan de terminal blijkt niemand daar echter mee bezig.

In de afgelopen maanden steeg het gebruik van privéjets in Europa met bijna een derde vergeleken met voor corona. Londen is koploper: daar werden in juli al meer dan 12.000 privévluchten uitgevoerd. Ook Schiphol meldde de grootste toename van privéverkeer in vergelijking met 2019.

'Extreme vormen aangenomen'

Stephan van den Hurk van Global Aviation herkent die cijfers goed. Bij zijn bedrijf kun je privéjets boeken die vertrekken vanuit een speciale terminal op Eindhoven Airport. "Het is de afgelopen jaren echt enorm toegenomen", vertelt hij. "Gek genoeg lag de hele luchtvaart plat tijdens corona, maar onze zaken ging juist 'sky high'."

Daarna zette de stijging alleen maar door. "Met dank aan de enorme puinhopen op luchthavens als Schiphol, waar mensen 4 of 5 uur van tevoren aanwezig moeten zijn. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Het privévliegen heeft echt extreme vormen aangenomen."

Nooit meer terug naar business class

Van den Hurk ziet het 'ook gebeuren in heel Europa'. "Er is nu een tekort ontstaan aan vliegtuigen en dat hebben we nog nooit meegemaakt." In zijn ervaring gaan mensen die eenmaal privé hebben gevlogen eigenlijk nooit meer terug naar business class.

Een snelle daling zit er dan ook niet in, maar hij verwacht wel dat het grootste gedeelte van de groei bijna voorbij is. "Zo slecht als het nu op de luchthavens is gegaan, dat gebeurt niet snel weer. De groei zal dus wel wat gaan afvlakken."

Verslaggever Laura Kors neemt een kijkje in de terminal voor privéjets op Eindhoven Airport

Geen wachttijd

Wachten zoals op Schiphol, daar heb je in de privéterminal absoluut geen last van. "Passagiers komen hier aangereden, stappen uit, we nemen de bagage aan en vaak kunnen ze zo aan boord", zegt Van den Hurk. Er is een speciale wachtruimte, maar die wordt niet veel gebruikt. "Vaak wachten ze hier überhaupt niet. Dan staat de piloot al te wachten en is het instappen en wegwezen."

Over wachten voor de paspoortcontrole hoeven mensen zich ook geen zorgen te maken. "Binnen Schengen is die er sowieso niet. En vlieg je buiten Schengen, dan komt speciaal de marechaussee hiernaartoe."

Multimiljonairs

Maar wie zijn nou die mensen die een vliegtuig graag helemaal voor zichzelf hebben? "Het zijn veel toeristen, maar we zien ook regelmatig dat er zakelijk gebruik van wordt gemaakt." En zo'n privévlucht loopt flink in de papieren. "Ga je met het gezinnetje 2 weken op vakantie, van Nederland naar Mallorca, dan kost dat zo'n 25.000 tot 35.000 euro."

Voor een 'gewoon' iemand met veel geld is het dus al niet betaalbaar. "Miljonairs zijn geen regelmatige klant van ons. Om je dit te kunnen permitteren, moet je echt wel multimiljonair zijn." Ondanks dat zijn de meeste Nederlandse klanten niet van de enorme luxe, vertelt Van den Hurk. Vraagt hij ze naar speciale wensen voor aan boord, dan komen de meesten niet verder dan een broodje kaas.

Gevolgen voor klimaat

Het te pas en te onpas opstijgen met een privévliegtuig heeft grote gevolgen voor onze planeet. Vragen zijn klanten weleens naar de milieueffecten? "Geen, nul", zegt Van den Hurk direct. "Dat het belastend is, dat weten we ook als we met de lijndienst vliegen en als we in de auto stappen. Dus ja, het is een keuze."

Doet het bedrijf zelf iets om de belasting op het milieu te verminderen? "Jaren geleden hebben we CO2-compensatie opgestart. Dat hebben we toen netjes laten berekenen", legt hij uit. Maar of dat ook het gewenste effect gaf? "Er was totaal geen animo voor."