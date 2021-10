Hoe dringen we de CO2-uitstoot terug? Deze vraag staat centraal op de klimaattop in Glasgow, die morgen begint. Volgens de Verenigde Naties moet het ook over natuurbescherming gaan. "De klimaatcrisis is niet op te lossen zonder goed natuurbeheer."

"We moeten klimaatverandering en verlies van biodiversiteit niet langer als aparte problemen zien", zegt Coenraad Krijger. Hij is Nederlands directeur van de Internationale vereniging voor Natuurbehoud IUCN. "Gezonde bossen, bodems en moerassen kunnen enorm veel CO2 opslaan, maar door de klimaatcrisis zijn ze niet meer gezond. Klimaatverandering is globaal gezien de derde oorzaak van hun slechte staat."

Sterk verweven

Zowel het klimaatverdrag als het biodiversiteitsverdag stammen uit 1992 (Rio Conventie, 'Earth Summit') toen wereldleiders met elkaar beide problemen aanwezen als hoge prioriteit. "In die tijd werden klimaatverandering en biodiversiteitsverlies nog grotendeels beschouwd als twee aparte problemen, met eigen oplossingen", vertelt Krijger.

"Inmiddels weten we door wetenschappelijk onderzoek dat ze sterk verweven zijn, zowel qua oorzaken als in oplossingen. Beide zijn het gevolg van het explosief gestegen, niet-duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. Maar nog steeds wordt er een aparte klimaattop gehouden, nu in Glasgow, en een aparte biodiversiteitstop, 2 weken geleden in Kunming."

Biomassa in centrales

Als je klimaatverandering en verlies van biodiversiteit als aparte problemen beschouwt, kom je er niet uit, stelt Krijger. "Maar veel klimaatmaatregelen worden nog steeds genomen zonder oog voor de natuur. In Nederland willen we naar duurzame en hernieuwbare energie. Als je daar niet goed over nadenkt, breng je schade aan de natuur en biodiversiteit toe."

Hij noemt het stoken van biomassa in centrales. "Op die manier offer je bos op omdat je graag CO2-neutraal wilt zijn. Je vernietigt de bomen die je juist kunnen helpen bij het CO2-neutraler worden."

Uitlegvideo: waarom er (weer) een klimaattop nodig is

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Voor de 26ste keer wordt er een klimaattop georganiseerd, nu in het Schotse Glasgow. Maar heeft dat wel zin als het klimaatprobleem na 25 eerdere bijeenkomsten groter lijkt dan ooit? Verslaggever Bart Hettema legt uit waarom de Glasgow-top tóch nodig is.

Hand in hand

Gelukkig is het denken in aparte problemen aan het veranderen, ziet Krijger. "Op het IUCN wereldcongres in Marseille afgelopen september (de grootste bijeenkomst wereldwijd over natuur en biodiversiteit, red.) was een van de grote thema's de verwevenheid van klimaat en biodiversiteit, en de noodzaak om deze in samenhang aan te pakken."

Wereldleiders als president Macron van Frankrijk, vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde benoemden een geïntegreerde aanpak zelfs als 'cruciaal' voor de aanpak van beide crises, zegt Krijger. "En inmiddels vinden ook de Verenigde Naties dat de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis samen worden aangepakt."

Bekijk ook Dit is waarom insecten belangrijk voor ons zijn

Aandacht tijdens de klimaattop

Het liefst zou Krijger zien dat al tijdens de klimaattop in Glasgow aandacht is voor de rol die de natuur kan spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

"Maar het belangrijkste voor nu is dat er op de top geen maatregelen worden genomen die CO2-uitstoot verminderen, maar tegelijkertijd schade toebrengen aan de natuur. Omdat vernietiging van natuurlijke ecosystemen leidt tot versnelling van CO2-uitstoot en we op die manier echt helemaal niets opschieten."