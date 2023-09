Grote kans dat je weleens in een vliegtuig hebt gezeten. Dan hoor je wereldwijd bij een kleine groep mensen. Want vliegen is dat nog altijd niet voor iedereen weggelegd. Bijna 90 procent van alle mensen heeft nog nooit gevlogen.

Transavia-topman Marcel de Nooijer zei eerder deze week in het AD dat Transavia de prijzen van vliegtickets noodgedwongen verhoogt, omdat het demissionaire kabinet de krimp van Schiphol doorzet. De Nooijer zei dat 'vliegen straks weer voor de elite wordt'.

Bijna 90 procent nooit gevlogen

Maar dat is het al, reageerde Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren Lammert van Raan. Op X (het voormalige Twitter) zei Van Raan dat 89 procent van de wereldbevolking niet vliegt. En die schatting blijkt te kloppen.

"Die data is vrij oud, maar het is niet veel veranderd", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Maar 11 procent van de mensen op de wereld zou dus weleens gevlogen hebben. 3 procent vliegt elk jaar of vaker. Maar die percentages zijn helemaal niet verrassend, zegt Melkert.

Hoe rijker, hoe sneller

"Want wat je vaak ziet, is dat snellere vormen van vervoer pas bereikbaar worden voor mensen als ze meer verdienen", vertelt de luchtvaartdeskundige. "Dus als je rijker wordt, kun je je permitteren om sneller te gaan reizen."

"Als je een beetje geld hebt, dan koop je daarna een fiets, heb je nog iets meer geld, dan koop je een brommertje. En dan komt er op een gegeven moment een bus waarvan je het kaartje kunt betalen, etc. En pas als je rijk genoeg bent, ga je vliegen. Dus dat is echt de bovenlaag."

Aantrekkelijk in Nederland

Nederlanders maken ten opzichte van de wereld veel gebruik van het vliegtuig. Ongeveer de helft van de Nederlanders vliegt elke 12 maanden. "Wij zijn een redelijk welvarend land. We zitten vrij hoog qua gemiddeld inkomen", zegt Melkert.

"En daarnaast is vliegen ook nog best wel makkelijk hier omdat we ook een hele grote luchthaven hebben, Schiphol. Die biedt ongelooflijk veel mogelijkheden om vanuit Nederland ergens naartoe te vliegen. Dus het wordt hier ook wel aantrekkelijk gemaakt."

Goedkope vluchten

Het aantal mensen dat vliegt blijft toenemen, zegt lector duurzame luchtvaart Paul Peeters. "De belangrijkste reden dat het toeneemt is de economische groei, dus het inkomen van mensen wat groeit." Peeters verwacht dat het vooral groeit in opkomende landen, zoals India. "Je ziet dat die ook meer vluchten inkopen."

Maar hoe zit het dan met die hele goedkope vluchten? Die zijn toch betaalbaar voor veel meer mensen? "Maar de hele reis is nooit gratis. Als je ergens heengaat moet je er overnachten", zegt Peeters. "Zelfs als je vliegen gratis maakt, zal een behoorlijk groot deel van de wereldbevolking daar geen geld voor hebben, omdat je ook nog ergens moet verblijven."