Eurocommissaris Frans Timmermans drong er bij Europese spoorwegbedrijven op aan dat ze uit zichzelf één gezamenlijk kaartverkoopsysteem lanceren. Maar dat is er nog altijd niet. "Dus we zullen dit jaar met wetgeving komen", zegt hij tegen EenVandaag.

Met een gezamenlijk kaartverkoopsysteem voor alle spoorwegbedrijven zou het mogelijk worden om in één keer je internationale reis te boeken.

Beter afstemmen

Wie wel eens een internationale treinreis binnen Europa heeft geprobeerd te boeken, weet dat dat veel tijd en moeite kan kosten. Nu is het nog zo dat je je internationale reis via diverse websites van nationale spoorwegbedrijven moet boeken. Ook sluiten treinen niet of slecht op elkaar aan en als je onverhoopt strandt is er vaak geen loket waar ze je weer op weg helpen.

De Europese wet van Timmermans moet ervoor zorgen dat Europese spoorwegbedrijven hun data openbaar maken en dat ticketinformatie beter op elkaar kan worden afgestemd. "Dan kunnen er veel betere en goedkoper aanbiedingen worden gedaan", licht Eurocommissaris Timmermans toe.

Makkelijk via je smartphone van A naar B

Timmermans waarschuwde de spoorwegmaatschappijen anderhalf jaar geleden al dat ze de afstemming van de kaartverkoop zelf beter moesten regelen. Omdat dat niet is gebeurd, komt hij op 11 juli met een voorstel. In 2025 zou er dan een Europese app of website moeten zijn waarin je makkelijk je volledige reis kunt boeken.

Ook moet het ervoor zorgen dat je de verschillende vervoersmiddelen kan combineren. "Zeker jongeren hebben er behoefte aan om via hun smartphone makkelijk van A naar B te kunnen en dan een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk achter te laten. En ja, daar is de trein essentieel voor."

De nieuwe nachttrein naar Berlijn op het rangeerterrein bij Brussel

Opgroeien met nachttreinen

Vandaag vertrekt er vanuit Brussel een nieuwe nachttrein naar Berlijn. Timmermans is daar erg enthousiast over. "Ik vind het een prachtig project. Ik merk dat het veel jongeren aanspreekt. En het is iets wat oudere jongeren zoals ik nog kennen uit hun jeugd."

"Toen reden er veel meer nachttreinen in Europa, omdat er geen goedkope vluchten waren. Wij zijn opgegroeid met nachttreinen," zegt hij, "en ik gun mijn kinderen en kleinkinderen die ervaring ook."

'Betreurenswaardig'

Hoe enthousiast Timmermans ook is over de nieuwe nachttrein, hij weet ook dat het vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat is. Het bevorderen van de trein als vervoersmiddel is belangrijk in de groene strategie van Europa en maakt onderdeel uit van de Green Deal.

"De situatie waarin we zitten is echt betreurenswaardig. We hebben het altijd over 'Europa zonder grenzen', maar als je naar het spoor kijkt, zijn er overal nog grenzen en belemmeringen. Er is eigenlijk niet één netwerk."

Beter alternatief

Dat moet dus veel beter als de trein een alternatief voor vliegen moeten worden, zoals de Europese Unie graag wil. "We moeten af van vluchten op hele korte afstand, want die zijn heel erg vervuilend en niet nodig. Als de trein goed functioneert kan je zeker binnen een afstand van 700 kilometer makkelijk met de trein in plaats van met het vliegtuig."

"Op langere afstanden kan je ook overwegen om de nachttreinen te nemen als dat netwerk van nachttreinen weer wordt hersteld."

'Dienstverlening moet verbeterd worden'

Universitair docent Suzanne Hiemstra-van Mastrigt doet onderzoek naar de toekomstbestendige mobiliteit aan de Technische Universiteit in Delft. Zij ziet dat veel mensen niet voor de trein kiezen, omdat het veel te ingewikkeld geregeld is.

"We zien dat de discussie heel snel gaat over infrastructuur, terwijl de dienstverlening eerst op orde moet komen. Als mensen de trein naar Berlijn niet kunnen vinden en boeken, dan helpt het niet", zegt zij.

Suzanne Hiermstra-van Mastrigt in de slaaptrein

Centraal systeem

Een aantal dingen moet volgens haar beter geregeld worden."Het is belangrijk dat mensen eerlijk kunnen vergelijken. Dat begint al thuis met hoe je op je bestemming gaat komen. Je moet kunnen boeken en betalen via één platform en als één reis. De vervoerders en overheden moeten daarnaast beter samenwerken en de dienstregelingen op elkaar worden afstemmen. Treinen worden nu vanuit nationaal belang ingepland."

De Europese Unie moet volgens Hiemstra-van Mastrigt daar op ingrijpen, eigenlijk zoals Timmermans nu in zijn wet wil gaan regelen. "Heel veel spoorwegmaatschappijen zijn nationaal georganiseerd. De EU moet echt met de vuist op tafel slaan. Je zag het ook in de luchtvaart dat bedrijven bang zijn het contact met de reizigers kwijt te raken als er een centraal kaartsysteem komt. Via zo'n boekingsplatform hebben ze niet meer zo goed contact met de klant, maar ondertussen kan je juist dan veel makkelijker contact met de reizigers hebben."

