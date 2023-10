Nederland heeft de hoogste gasrekening ter wereld. Althans, dat beweerde lijsttrekker Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) in een gesprek met lijsttrekker Frans Timmermans (Groenlinks-PVDA). Volgens energiedeskundigen ligt dat genuanceerder.

In het gesprek maandagavond tussen de twee lijsttrekkers ging het vooral over de thema's bestaanszekerheid en betaalbaarheid. Ook de gasrekening kwam ter sprake. Volgens Omtzigt zou Nederland dus de hoogste gasrekening van de hele wereld hebben.

Veel belastingen

René Peters, energiedeskundige bij kennisinstituut TNO legt uit dat het de Nederlandse gasrekening is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Want naast het tarief voor gas, bestaat onze gasrekening voor een groot deel uit belastingen. Bijvoorbeeld de energiebelasting. "Die is in Nederland ongeveer 50 cent per kuub voor een consument", legt Peters uit.

"De opslag van duurzame energie bedraagt 10 cent. En dan heb je nog de netwerkkosten, die hangen af van de leverancier. Bovenop die toeslagen betaal je ook een omzetbelasting van 21 procent. Daarmee bestaat de gasrekening voor een groot deel uit belastingen", vertelt Peters.

Bekijk ook Ook in de landen om ons heen stijgen de energieprijzen: zo gaan zij daarmee om

Hoge energiebelasting

Waarom betalen we in Nederland eigenlijk zoveel voor gas? Volgens energie-analist bij Publieke Zaken Hans van Cleef is dat puur het gevolg van de hoge energiebelasting. "Je kunt het vergelijken met benzine of roken."

Het is een accijns om het gebruik te ontmoedigen. "Om die overgang te stimuleren blijft de belasting op gas alsmaar stijgen. Zo wordt de belasting op de leveringskosten van gas volgend jaar met 10 cent verhoogd, terwijl die van elektriciteit juist in prijs omlaag gaat", legt van Cleef uit.

Zo brengt de hoge gasprijs mensen in financiële problemen

Prijsplafond

Op dit moment is het energieplafond van kracht. Een maatregel van de overheid om consumenten te beschermen tegen een extreem hoge gasprijs, zoals we die eerder vorig jaar zagen. Maar het energieplafond stopt eind van dit jaar. Toch ziet Peters vooralsnog geen reden voor paniek. "Op dit moment liggen verreweg de meeste prijzen van energieleveranciers onder het prijsplafond."

Peters vervolgt: "We zien al dat de prijzen dalen. Als we geen strenge winter krijgen en de prijzen niet de lucht in schieten, dan zal de afschaffing van het prijsplafond niet veel doen voor de consumenten."

Hoogste rekening ter wereld?

Maar betalen Nederlanders dan echt de hoogste gasrekening ter wereld? "Het is lastig om voor de hele wereld te spreken", verklaart Van Cleef. "Er zijn wereldwijd veel landen die gas verbruiken, maar niet transparant zijn in de kosten."

Als we naar Europa de kijken, zien we dat Zweden in Europa het meest betaalt voor gas. Nederland staat op de tweede plek in Europa. Maar, omdat Zweden minder gas verbruikt dan Nederland, is de gasrekening in Nederland hoger. "Daardoor zal de Nederlandse consument de hoge gasprijs meer in de portemonnee voelen", benadrukt Van Cleef.