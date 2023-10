GroenLinks-PvdA stijgt licht in de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. De partij van Frans Timmermans krijgt er 2 zetels bij en staat nu op 22. GroenLinks-PvdA komt daarmee dichter bij NSC (26) en de VVD (28).

Met nog ruim 3 weken tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn er verder geen verschuivingen.

Leider boven partijprogramma

De presentatie van het partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract zorgt niet voor een verandering. Uit onderzoek onder het Opiniepanel blijkt weliswaar dat er mensen zijn (22 procent) die na de bekendmaking van de standpunten zijn afgeknapt, maar er is ook een groep (16 procent) die juist meer geneigd is om op de partij van Omtzigt te stemmen.

Bovendien is het programma voor de meerderheid van de NSC-kiezers niet doorslaggevend. Een derde (34 procent) van hen kiest in de eerste plaats voor de partij vanwege de standpunten, maar de meerderheid van de NSC-kiezers (59 procent) is het om Pieter Omtzigt zelf te doen.

Stabiliteit

Het officiële partijprogramma heeft vooralsnog dan ook geen invloed op het virtuele zetelaantal van de partij. Die stond bij de vorige peiling half oktober op 27 zetels, nu zijn dat er 26.

Ook de VVD blijft stabiel op 28 zetels. Op enige afstand van de grootste drie partijen volgt de PVV met 17 zetels. BBB staat op 12, D66 op 8 en de Partij voor de Dieren noteert er 7. De rest van de partijen haalt in deze peiling allemaal 5 zetels of minder.

De nieuwste zetelpeiling in vergelijking met de vorige.

1 op 3 kiezers weet het zeker

Een paar weken voor de verkiezingen zweven veel mensen nog. Een derde (33 procent) zegt zeker te gaan stemmen én weet al zeker waarop. De campagneaftrap heeft daar nog weinig verandering in gebracht, een maand geleden was het cijfer even hoog.

Hoe zeker kiezers zijn, verschilt per partij. De kiezers van de vier grootste partijen, VVD, NSC, GroenLinks-PvdA en de PVV, zijn relatief zeker van hun stem. Bij de BBB-achterban is dat lager, van hen is een kwart (26 procent) helemaal overtuigd.

Grote partijen concurreren met elkaar

BBB-kiezers overwegen vooral ook NSC. Een groep BBB-kiezers ter waarde van 3 zetels heeft ook de partij van Omtzigt nog in het achterhoofd. De PVV kan nog 1,5 zetel van BBB winnen.

De andere grote partijen kunnen vooral nog van elkaar winnen en verliezen.

Bekijk hier hoeveel een partij nog kan winnen en verliezen. Selecteer in het drop-downmenu een partij en kies tussen mogelijk winst en verlies.

D66 en CDA

Ook stemmers van D66, de partij die vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen het grootste verlies lijdt, zijn nog allerminst zeker van hun keuze. D66 staat op 8 zetels. Vooral GroenLinks-PvdA kan daar nog kiezers weghalen; een groep D66-stemmers ter waarde van 1,5 zetel heeft ook de partij van Timmermans nog in het achterhoofd. Ook de VVD en NSC kunnen profiteren. Tegelijk kan D66 ook nog wat winnen, vooral van datzelfde GroenLinks-PvdA en in mindere mate van opnieuw de VVD, NSC en Volt.

Ook het CDA kan op basis van deze peiling niet snel op een flinke stijging rekenen. De partij staat op een schamele 4 zetels. Het potentieel is op dit moment iets hoger: vooral bij NSC zitten enkele kiezers die de partij van Henri Bontenbal ook in het achterhoofd hebben. Maar andersom kan ook het CDA nog kiezers verliezen; aan NSC, GroenLinks-PvdA en vooral aan de VVD.