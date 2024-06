Een dag voor de verkiezingen staan de PVV en GroenLinks-PvdA allebei op 8 zetels. Dat blijkt uit de slotpeiling voor het Europees Parlement van EenVandaag en Ipsos I&O. Ze zijn hiermee virtueel de grootste partijen.

De partijen staan daarmee op vrijwel gelijke hoogte als een week geleden.

PVV stijgt flink

Bij de vorige Europese verkiezingen in 2019 werd de PvdA met 6 zetels de grootste. GroenLinks haalde toen 3 zetels, opgeteld 9. Nu doen ze als één partij mee en blijven ze met 8 zetels samen dus vrijwel gelijk in de peiling.

De PVV boekt juist virtuele winst. Die partij kreeg door herverdeling van zetels na de brexit één zetel toegewezen, en haalt nu 7 zetels meer.

Verschil met Tweede Kamerpeiling

Terwijl deze partijen in de Europese peiling dus op gelijke hoogte staan, zit er in de peiling voor de Kamer juist een groot verschil tussen de twee.

Ook landelijk zijn de PVV en GroenLinks-PvdA de twee grootste partijen, maar daar is de PVV met 48 zetels ongeveer twee keer zo groot als de partij van Timmermans: die staat op 24.

2 zetels

De VVD heeft nu 5 leden in het Europees Parlement en houdt die in deze peiling ook. Het CDA halveert en komt op 2. Ook D66 staat op 2, en blijft daarmee stabiel vergeleken met de vorige verkiezingen.



NSC deed, net als BBB, in 2019 nog niet mee. NSC staat deze week op 2 zetels, BBB op 1.

De zetelpeiling voor het Europees Parlement

Meerdere partijen op het randje

BBB balanceert daarmee, net als andere partijen, op het randje van een zetel. Ook de SP, Volt en de Partij voor de Dieren staan op 1. Maar door de onzekerheid in de peiling, kunnen dat er ook 0 of 2 zijn.

Ook voor de ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie lijkt het spannend te worden. Zij halen de kiesdrempel in dit onderzoek net niet, waardoor ze op 0 zetels staan.

45 procent twijfelt

De verkiezingen zijn morgen al, maar nog lang niet iedereen die zegt (waarschijnlijk) te gaan stemmen, weet op welke partij. Bijna de helft (45 procent) van hen twijfelt nog in meer of mindere mate. Op welke partij deze groep uiteindelijk stemt, zou dus een flinke invloed kunnen hebben.

Om een definitieve keuze te maken, gaan veel zwevende kiezers deze week af op kieswijzers. Ook actuele gebeurtenissen en de mogelijke winst van rechtse partijen spelen bij de twijfelaars mee bij het bepalen van hun keuze, blijkt uit onderzoek onder het Opiniepanel.

Bekijk ook Wie krijgt je stem als jouw partij geen zetel haalt bij Europese verkiezingen? Gaat niet naar restzetel

Opkomst belangrijk voor PVV en GroenLinks-PvdA

Ook wie wel of niet gaan stemmen, kan effect hebben op de verkiezingsuitslag, zeker omdat de opkomst bij de Europese verkiezingen traditiegetrouw relatief laag is. Bij de vorige verkiezingen, in 2019, ging 41,8 procent naar de stembus.

Uit het onderzoek blijkt dat de PVV mogelijk profijt kan hebben van een hogere opkomst. GroenLinks-PvdA zou er juist baat bij kunnen hebben als er minder mensen gaan stemmen. Deze peiling is daarom geen voorspelling van de uitslag, maar geeft een beeld van de politieke verhoudingen op dit moment.