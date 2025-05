Staatssecretaris Ingrid Coenradie populair, maar minder onder 'eigen' PVV-kiezers: 'Kiest voor haar functie en niet voor de partij'

'Faber wordt tegengewerkt'

PVV-stemmers zijn iets positiever over PVV-ministers Fleur Agema van Volksgezondheid (56 procent) en Marjolein Faber van Asiel en Migratie (57 procent vertrouwen).

Ondanks de kritiek die Faber de afgelopen tijd kreeg, staan de meeste PVV-stemmers nog achter haar. "Faber wordt steeds tegengewerkt, vorige week weer door haar eigen ambtenaren. Ze moet zich wel met de belangrijkste zaken bezighouden, niet met lintjes bemoeien.", zegt iemand.

Immigratie minder belangrijk

Onder alle ondervraagden staat vooral Faber er een stuk slechter op: slechts 22 procent is positief over haar, terwijl dat afgelopen september, vlak na het bekendmaken van de regeerplannen, nog 43 procent was. Immigratie wordt inmiddels door minder mensen gezien als een urgent onderwerp.

Juist defensie is door geopolitieke spanning in de wereld belangrijker geworden. Hierdoor was de defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) de afgelopen maanden veel in het nieuws en dat lijkt hem te helpen: hij is met 46 procent nu de populairste minister. De minister van Financiën, die in het verleden vaak goed scoorde, volgt: 42 procent heeft vertrouwen in VVD'er Eelco Heinen.