Populariteit van monarchie neemt voor het eerst in jaren toe: 'Liever een koning dan een president als Donald Trump'

Vertrouwen in koningspaar stijgt licht

Het vertrouwen in Willem-Alexander en Máxima stijgt na jaren van dalingen ook iets, maar niet zo hard als de steun voor de monarchie. Vorig jaar had 53 procent vertrouwen in de koning, nu is dat 57 procent. De koningin is met 59 procent ongeveer even populair als haar man.

Het koningspaar wordt een 'stabiele factor in politiek onzekere tijden' genoemd. Ook zijn ze goede vertegenwoordigers van Nederland in het buitenland, vinden ondervraagden. Maar het vertrouwen in het koningspaar ligt nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis.