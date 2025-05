3 op de 10 jongeren staan open voor klusjes voor criminelen: 'Als bedrag hoog genoeg is, zou ik het overwegen'

Vaak face-to-face

Van de ondervraagde jongeren is 16 procent weleens door criminelen benaderd om klusjes te doen. Van hen zegt ongeveer 4 op de 10 te zijn ingegaan op één of meerdere verzoeken. Een van hen: "Een keer werd ik op straat aangesproken door iemand die me vroeg of ik snel wat geld wilde verdienen door mijn bankrekening tijdelijk uit te lenen. Het leek een makkelijke manier om snel wat bij te verdienen."

Opvallend is dat de meeste verzoeken niet via social media of andere online platformen worden gedaan. Van de jongeren die een illegaal voorstel ontvingen, werd maar 1 op de 10 (9 procent) via social media benaderd. Het merendeel (82 procent) werd rechtstreeks aangesproken, en 40 procent kreeg het verzoek via een bekende.

Zorgen over gevolgen van ronselen

De zorgen over ronselpogingen onder jongeren zijn groot. 6 op de 10 (60 procent) jongeren maken zich zorgen over het ronselen in hun omgeving, vooral als vrienden of klasgenoten in financiële problemen zitten.

Dat het in de directe omgeving van jongeren gebeurt, is geen uitzondering. Een kwart (24 procent) kent iemand in zijn omgeving die is gevraagd om iets te doen wat niet in orde was. Wederom is dit bij mannen vaker zo dan bij vrouwen.