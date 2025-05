Na vertrek Omtzigt 1 zetel over voor NSC in zetelpeiling, weinig vertrouwen in nieuwe leider Van Vroonhoven

'Stem zeker niet meer op NSC'

Bij de verkiezingen was Pieter Omtzigt voor veel NSC-stemmers nog de belangrijkste reden om op de partij te stemmen. Sindsdien zakte het vertrouwen in hem gestaag en lopen kiezers weg. Een groep ter waarde van maar liefst 8 zetels zegt in dit onderzoek niet te gaan stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn, de rest waaiert uit naar een breed scala aan partijen. Vooral het CDA is populair onder voormalig NSC'ers.

Het lijkt er niet op dat NSC die kiezers makkelijk terug kan winnen. Op dit moment zegt 81 procent van de mensen die in 2023 nog op NSC stemden dat de kans klein of zelfs nul is dat ze bij volgende verkiezingen weer op de partij stemmen. Bij andere kiezersgroepen is er nog minder animo, blijkt uit aanvullend onderzoek onder het Opiniepanel.