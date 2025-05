Twee derde agenten noemt NAVO-top in Nederland onverantwoord: 'Wachttijden aangifte alleen maar langer'

Ruim 6 op de 10 (63 procent) ondervraagden denken dat Nederland tijdens de NAVO-top kwetsbaar is voor veiligheidsincidenten door het C2000-systeem. Het verwachte falen van C2000 is een belangrijke reden waarom een meerderheid (63 procent) bezorgd is over demonstraties die uit hand lopen tijdens de top. Een agent daarover: "We kunnen in Nederland een kleine demonstratie als die van XR niet eens normaal en strak aanpakken. Laat staan een megademonstratie."

'Wachttijden aangifte langer'

Maar ook over de politiecapaciteit zijn er volop zorgen. Niet zozeer of er genoeg inzet is in Den Haag, maar vooral over de bezetting tijdens de top buiten Den Haag. 7 op de 10 ondervraagde agenten zijn bang dat meer en minder urgente zaken in de rest van het land stil komen te liggen door het evenement.

Agenten denken dat vooral de regio de dupe wordt. "In kleine dorpen is al geen politie aanwezig. Door in te halen overuren en vakanties wordt dat alleen maar erger", schrijft een deelnemer. En een ander: "Er wordt zoveel ingezet dat de nu al torenhoge werkdruk alleen maar erger wordt. Wachttijden voor de normale burger die aangifte wil doen, worden alleen maar langer."