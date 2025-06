Dossier NAVO-top in Den Haag Laatst bijgewerkt: 07 juni

Tijdens de NAVO-top op 24 en 25 juni in Den Haag bespreken staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen onder andere de veiligheid in de wereld. Er was vooraf kritiek op de top, omdat er 27.000 politiemensen nodig zijn uit het hele land om de top te beveiligen.