Wat levert de NAVO-top Nederland eigenlijk op? En andere vragen beantwoord

Jullie vragen worden beantwoord door Martijn Kitzen en Nikki Ikani. Kitzen is hoogleraar Irreguliere Oorlogsvoering & Speciale Operaties aan de Nederlandse Defensieacademie en hoogleraar Krijgswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ikani is universitair Docent Inlichtingen en Veiligheid aan de Universiteit Leiden en Senior Fellow aan de NATO Defense College.

1. Waarom wordt de NAVO-top in Nederland gehouden, en niet gewoon in Brussel, waar het NAVO-hoofdkwartier zit?

"Dat is een hele oude afspraak", legt Kitzen uit. "Als je elk jaar in Brussel bijeenkomt, leg je alle organisatorische lasten bij België neer. Daarom is besloten om steeds een ander land de top te laten plaatsvinden." Voor het eerst vindt de NAVO-top plaats in Nederland. De afgelopen jaren waren de hoofdsteden van de Verenigde Staten en Litouwen aan de beurt, volgend jaar is dat in Turkije.

Nederland had de top eigenlijk al in 2024 willen organiseren, vanwege het 75-jarig bestaan van de NAVO. "Maar de Amerikanen besloten toen zelf gastland te zijn", zegt Kitzen. "Daarom is Nederland nu aan de beurt. Dit stond dus al lang vast en heeft niets te maken met de rol van secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte, zoals sommigen denken."