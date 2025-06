'Ben hier niet voor mijn plezier, maar het is wel belangrijk': tour leert jongeren over de NAVO

'Trek dat gelijk'

Daarom is ze ook kritisch op de NAVO-tour. Ze pleit voor evenveel aandacht voor andere kwesties. "Ik snap dat hier aandacht aan wordt gegeven, want het leeft heel erg. Maar aan de andere kant zijn er enorme tekorten in het onderwijs en de zorg. Waarom zou je alleen een tour doen met informatie over de NAVO? Als er op dat soort maatschappelijke vlakken ook een enorme urgentie is voor jongeren om in te springen. Dus ik zou zeggen, trek dat gelijk."

Volgens Bresser is het juist belangrijk dat er meer aandacht is voor defensie. "Ik denk dat wij heel lang in een fase hebben gezeten waar we de defensie hebben weggestopt. Dus het is heel belangrijk dat er nu wordt geïnvesteerd in een goed beeld over de NAVO, over defensie en over waarom onze veiligheid zo belangrijk is."

'Ik vind het propaganda'

Onder de MBO-studenten klinken de reacties gemengd. Zo vertelt een aanwezige jongere: "Ik geloof niet echt in vrede door middel van wapens. Het is misschien een beetje hard gezegd, maar ik vind het zelf een beetje propaganda."

Andere studenten vinden het juist nuttig: "Ik denk wel dat het handig is voor onszelf om dit te weten voor onze toekomst, en het is een goed initiatief van onze school om dit te doen." Een andere student vult aan: "Misschien is het niet de taak van de school. Maar het is wel belangrijk dat jongeren weten wat het is en waarom dit gebeurt."

'Ministerie heeft niks te zeggen over programma'

Volgens de Kiesmannen is het programma compleet onafhankelijk samengesteld: "Gelukkig heeft het ministerie niks te zeggen gehad over ons eigen programma. Daarom hebben we het ook over de pijnlijke of kritische kanten van de NAVO. Dus op die manier proberen we op een neutrale manier de NAVO te belichten."

Al met al is de vraag: wat blijft er hangen, na zo'n les? "Bereid je voor, is denk ik de belangrijkste boodschap." Uiteindelijk gaat het toch over het geld. "Hoeveel er wordt uitgegeven verbaast me wel, en ook dat er nog veel meer bij moet."