Pieter Omtzigt in de peilingen: van 'mogelijk premierskandidaat' naar 'impopulaire twijfelaar'

Bliksemstart voor NSC

De verwachtingen van kiezers waren hooggespannen toen Omtzigt na deze affaire het CDA verliet en als onafhankelijk Tweede Kamerlid verderging. Na de val van het kabinet-Rutte IV in de zomer van 2023 stond hij voor de keuze: stoppen in politiek Den Haag of doorgaan met een eigen partij?

Omtzigt koos, na lang wikken en wegen, voor dat laatste en richtte Nieuw Sociaal Contract op. Het leek een schot in de roos: vlak na de oprichting peilde NSC in één keer 27 zetels en was daarmee samen met de VVD virtueel de grootste partij van Nederland.

Van alle kanten overstappers

Kiezers van onder andere BBB, JA21, SP en CDA liepen massaal over. Ze zagen in Omtzigt een geloofwaardig alternatief voor de gevestigde politieke org. Er werd al gepraat over een 'kabinet-Omtzigt', terwijl hij zelf lang onduidelijk bleef over zijn ambities.

Tegelijkertijd doofde het momentum bij andere partijen. Het eerder zichtbare 'Timmermans-effect' bij GroenLinks-PvdA verdween in dezelfde periode. Omtzigt trok met zijn belofte van een 'nieuw sociaal contract' van verschillende kanten kiezers aan.