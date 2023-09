PvdA/GroenLinks en BBB verliezen fors aan de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Het enthousiasme over de komst van Frans Timmermans lijkt in 1 maand weggezakt en de komst van Mona Keijzer kan niet voorkomen dat BBB fors verliest.

Dat blijkt uit de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. PvdA/GroenLinks verliest in een maand tijd 7 zetels en staat nu op 20. De partij staat daarmee op afstand van Pieter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract (NSC) en de VVD.

Van driestrijd naar tweestrijd

Nieuw Sociaal Contract (NSC) komt in één klap op 27 zetels. De oprichting van die partij schudt de boel flink op, maar de VVD wordt in vergelijking met de vorige peiling weinig geraakt. De partij van Dilan Yesilgöz verliest 2 zetels en staat op 26.

Waar het vorige maand nog ging over een driestrijd tussen de VVD, PvdA/GroenLinks en BBB, is er in deze peiling sprake van een tweestrijd tussen NSC en de VVD. De rood-groene samenwerking volgt op enige afstand en BBB en de PVV staan daar weer achter.

PvdA/GL verliest fors

Die laatste drie partijen verliezen deze maand flink. Zo gaan de 7 zetels die er eind juli bij de PvdA/GroenLinks bij kwamen, er nu weer af.

De peiling van eind juli was kort nadat bekend werd dat Frans Timmermans zich kandidaat stelde als lijsttrekker. Het nieuws van de samenwerking met deze leider trok toen kiezers, het zogenoemde 'Timmermans-effect', maar dat lijkt nu voorbij.

NSC trekt breed scala aan kiezers

Een van de vaak door Timmermans benoemde thema's, bestaanszekerheid, is ook het speerpunt van andere politici, Pieter Omtzigt voorop. Zijn partij trekt deze maand kiezers die eerder nog op de PvdA of GroenLinks wilden stemmen. Ook de Partij voor de Dieren lijkt te profiteren van het verlies van PvdA/GroenLinks.

De linkse samenwerking is bij lange na niet de enige die verliest aan Omtzigts NSC. De PVV zakt vier zetels en staat nu op 15, de SP verliest er ook 3, maar het is vooral de BBB die flink moet inleveren. Die partij verliest 9 zetels en komt op gelijke hoogte met de PVV.

Zo staan de partijen er deze maand voor.

BBB-aanwinsten trekken kiezers

Het leveren van een premier lijkt met deze cijfers niet aan de orde, maar toch lijken de presentatie van Mona Keijzer als 'premierkandidaat' en het aantrekken van drie voormalig JA21- en PVV-politici de partij goed te doen.

Vooral JA21-kiezers voelen zich door de nieuwe BBB-aanwinsten meer aangetrokken tot de partij. Een kwart van de mensen die vorige week nog op de partij van Eerdmans wilden stemmen, is deze week overgestapt naar BBB. Daarnaast zegt een deel van de FVD-, PVV- en SP-kiezers zich door de komst van Keijzer meer aangetrokken te voelen tot de partij, blijkt uit onderzoek onder het Opiniepanel.

SP op 3 zetels

Ook de SP moet in deze peiling flink inleveren. De partij van Lilian Marijnissen halveert en houdt deze maand slechts 3 zetels (-3) over. Volt, Forum voor Democratie, JA21, de SGP en DENK staan op dezelfde hoogte.

De nieuwe partij van Omtzigt en de presentatie van Henri Bontenbal als nieuwe partijleider zorgen bij het CDA voor weinig verschuivingen. De christendemocraten staan op 5 zetels (-1), nog altijd flink minder dan de 15 die de partij bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen haalde.

ChristenUnie en D66 stabiel

Ook de ChristenUnie staat op 5 zetels. Die partij is de enige in het demissionaire kabinet die sinds het aantreden daarvan in 2021 stabiel blijft.

Deze maand blijft D66 dat ook. De partij van Rob Jetten staat, net als bij de vorige peiling, op 10 zetels. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren dat er nog 24.