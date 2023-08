Frans Timmermans wordt definitief de lijsttrekker van PvdA/GroenLinks en legt daarom zijn werk als Eurocommissaris neer. Zijn salaris uit Brussel, neemt hij gewoon mee. Ook als hij in de Tweede Kamer aan het werk gaat. Hoe werkt dat?

Nog even en dan barst de campagnetijd voor de Tweede Kamerverkiezingen los. Frans Timmermans zal als voorman van PvdA/Groenlinks door het land trekken. In die campagnetijd blijft hij salaris ontvangen van het Europees Parlement: wachtgeld. Politiek verslaggever Joost Vullings en Bert van Slooten, voormalig Brussel correspondent en hoofdredacteur van Brusselse Nieuw, leggen het uit.

Waarom krijgt Timmermans wachtgeld, nu hij zelf stopt als eurocommissaris?

Iedereen die een hoge functie bekleedt bij de Europese Unie, ontvangt wachtgeld als hij aftreedt. "Volgens de regels van het Europees Parlement mag je gedurende campagnetijd niet voor de EU werken", vertelt Van Slooten. "En dus wordt Timmermans in eerste instantie op non-actief gezet. Op dat moment treedt een overgangsregeling in werking."

De reden dat iemand uit zijn ambt treedt, of hij nou zelf vertrekt, ontslagen wordt of de ambtstermijn verloopt, doet er niet toe. Zo nam in 2020 de Ierse Eurocommissaris Phil Hogan zelf ontslag, nadat hij in opspraak kwam omdat hij de coronaregels had overtreden. Na 6 jaar dienstverband had hij recht op een vergoeding van in totaal 441.000 euro.

Hoeveel geld krijgt Timmermans en hoe lang blijft hij wachtgeld ontvangen?

Timmermans behoudt zijn volledige Brusselse salaris van ruim 3 ton per jaar gedurende de campagnetijd. Na de verkiezingen, als hij ook daadwerkelijk aan de slag gaat in de kamer, als minister of zelfs premier, zal Timmermans waarschijnlijk minder verdienen dan hij in Brussel deed. Maar geen geldzorgen voor hem: de Europese Unie blijft voorlopig het gat dichten. De hoogte van het bedrag dat hij uit Brussel ontvangt, is dus afhankelijk van zijn nieuwe salaris.

Over de periode dat een oud eurocommissaris wachtgeld ontvangt, zijn er ook regels. "Voor ieder jaar dat hij als Eurocommissaris heeft gewerkt, dat zijn er negen, krijgt hij een maand salaris doorbetaald."

Is het slim om als 'linkse voorman' tonnen aan wachtgeld te accepteren?

"De PvdA is een partij die het vaak heeft over nivelleren", zegt Vullings. "De partij wil opkomen voor de mensen die het moeilijk hebben en vraagt daarvoor offers aan mensen met hogere inkomens. Je kunt je afvragen of dit dan een goede indruk maakt op kiezers. Dat zullen ze binnen de partij zelf moeten beslissen, want Timmermans doet niets tegen de regels in."

Hoe eerlijk is de kritiek op Timmermans als andere lijsttrekkers ook 'gewoon' worden betaald, als minister of Kamerlid?

Door zijn wachtgeld zou Timmermans campagne voeren met belastinggeld, zo is in verschillende media te lezen. "Dat doen bijna alle politici", zegt Vullings.

"De leden van de Tweede Kamer krijgen 3 weken campagneverlof, waarin ze inhoudelijk hun functie niet uitvoeren, maar wel gewoon doorbetaald krijgen. Hetzelfde geldt voor ministers als Rob Jetten (D66, red.) en Dilan Yeşilgöz (VVD, red.). Eigenlijk betalen wij dus de campagne van iedereen die al in het systeem in Den Haag zit."