Grote groep kijkt negatiever naar Amerikaanse producten in supermarkt en wil stevige reactie op importheffingen: 'Niet zomaar ja-en-amen zeggen'

'Coca-Cola in de ban'

Het boycotten van Amerikaanse producten doen een stuk minder mensen. 1 op de 5 (20 procent) zegt geen Amerikaanse producten meer te kopen.

Dit gebeurde deels al voor het presidentschap van Trump, maar een grote groep geeft aan dat te doen sinds Trump president is. "Voor zover mogelijk koop ik geen producten uit de VS. Coca-Cola is bijvoorbeeld bij ons in de ban."

De eerste tekenen

"Je ziet hier de eerste tekenen van een negatieve reactie op de VS, maar zoals altijd blijft ook prijs natuurlijk een belangrijke factor in de beslissingen van de consumenten", zegt hoogleraar Marketing aan de Vrije Universiteit Peeter Verlegh. Een eventuele lichte daling in het verkoop van Amerikaanse producten is op dit moment dus nog niet schokkend.

Toch is er wel een kans dat dit er in de toekomst anders uit gaat zien. "De verkoop van Amerikaanse producten kan snel teruglopen als dit sentiment ten opzichte van de VS wordt gekoppeld aan een prijsverhoging op Amerikaanse producten, veroorzaakt door een eventuele EU-heffing", zegt Verlegh tot slot.