Met nog een week tot de verkiezingen verandert er niets bij de grootste drie partijen in de zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. BBB verliest wel, die partij komt nu op 9 zetels (-3).

De VVD staat op 28 zetels, Nieuw Sociaal Contract blijft op 26 en GroenLinks-PvdA krijgt er 23 (+1). Ondanks die stabiliteit kan er de komende week nog veel veranderen. 8 dagen voor de verkiezingen is pas 40 procent helemaal zeker van zijn of haar keuze.

Weinig beweging

De toegenomen media-aandacht voor de verkiezingen brengt de meeste kiezers ook nu nog niet in beweging. De grootste partijen blijven al een paar weken redelijk stabiel, al nadert GroenLinks-PvdA de VVD en NSC gestaag.

Ook de PVV, die daar achter staat, blijft gelijk. In het onderzoek, dat deels is gehouden voor het laatste RTL-debat, haalt de partij van Geert Wilders 17 zetels.

BBB zakt verder weg

Bij BBB is wel een verschuiving te zien. Die partij had met 30 zetels in april, na de verkiezingswinst bij de Provinciale Statenverkiezingen, even de koppositie in de zetelpeiling. Sindsdien zit de partij in een neerwaartse spiraal.

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen verliest de partij van Caroline van der Plas er nog 3. Er blijven nu 9 zetels over, bij de partij die momenteel 16 zetels in de Eerste Kamer heeft.

Van der Plas 'wankel', Keijzer 'onzichtbaar'

Waar eerder verlies te wijten was aan het naar de achtergrond raken van het thema stikstof en de oprichting van NSC, klinkt er nu ook kritiek op de boegbeelden. Sommigen vinden Van der Plas 'wankel' overkomen in debatten of vinden premierkandidaat Mona Keijzer te onzichtbaar, blijkt uit onderzoek onder het Opiniepanel.

Ook zijn er kiezers die vinden dat BBB haar programma had moeten laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) en die aangeven toch op een partij te willen stemmen 'die zich heeft bewezen'.

D66 en CDA

Hoewel de tijd begint te dringen, weten de nieuwe leiders van D66 en het CDA het tij nog niet te keren. Vergeleken met de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 staan die partijen er nog altijd ronduit slecht voor.

Rob Jetten staat met zijn D66 nu op 9 (+1), evenveel zetels als BBB dus. En Henri Bontenbal lukt het nog niet om het CDA uit het slop te trekken: zijn partij staat een paar dagen voor de verkiezingen nog steeds op 4.

Bekijk hier het kiezersverloop tussen de vorige Tweede Kamerverkiezingen en nu. Klik op een partij aan de linkerkant om te zien waar die kiezers sinds 2021 naartoe gaan. Klik op een partij aan de rechterkant om te zien waar de kiezers in deze peiling vand

Weinig kiezers nu zeker van keuze

Met nog een week tot de verkiezingen zijn kiezers iets zekerder geworden van hun keuze. Vier op de tien (40 procent) stemgerechtigden weten nu zeker dat ze gaan stemmen, en op welke partij. Twee weken geleden was een derde zeker van zijn of haar keuze.

Het aandeel zekere kiezers is daarmee iets lager dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In maart 2021 was bijna de helft (46 procent) een week voor de verkiezingen 'geland'.

D66-kiezers onzeker

Vooral mensen die nu zeggen dat ze waarschijnlijk D66 willen stemmen, twijfelen daar nog over. Slechts 30 procent van die groep weet het zeker. Vooral GroenLinks-PvdA kan daar nog van profiteren: mensen die nu bij D66 zitten, overwegen vooral ook die partij nog.

Bij andere partijen zijn meer kiezers overtuigd, maar ook daar kan nog een flinke groep overstappen. Bovendien blijft het onvoorspelbaar hoeveel mensen er daadwerkelijk gaan stemmen.