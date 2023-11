De PVV krijgt er in de slotpeiling in één klap 10 zetels bij. De partij komt op 27 zetels en staat daarmee vrijwel op gelijke hoogte met de VVD, die 29 (+1) zetels noteert. NSC verliest flink en staat op 19 zetels (-7). GroenLinks-PvdA staat op 24 (+1).

Dat blijkt uit de slotpeiling van EenVandaag en Ipsos. Omdat er rekening moet worden gehouden met onzekerheidsmarges, is niet te zeggen welke partij in de peiling de grootste is.

Zo staan de partijen ervoor in de slotpeiling van EenVandaag en Ipsos.

PVV en VVD

De afgelopen maanden stond de partij van Geert Wilders stabiel rond de 17 zetels. Daar komen er in de laatste week voor de verkiezingen dus in één klap 10 bij. De partij trekt - naast mensen die eerder ook PVV stemden - vooral kiezers die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 nog thuis bleven. De, in de ogen van kiezers, mildere toon van Wilders en de opstelling van andere partijen trekt mensen aan. Sommigen stemmen strategisch op de PVV in de hoop op een rechts kabinet. Ook is migratie voor veel kiezers een belangrijk thema.

Zoveel zetels had de PVV de afgelopen maanden in de zetelpeiling.

De VVD blijft in vergelijking met vorige week ongeveer gelijk en noteert nu 29 zetels. De meeste mensen die nu op de VVD willen stemmen, deden dat bij de vorige verkiezingen ook al. De partij staat vergeleken met toen wel op wat verlies: in 2021 haalde de partij nog 34 zetels.

NSC en GL-PvdA

Nieuw Sociaal Contract (NSC) verliest deze week juist flink. De partij van Pieter Omtzigt zakt 7 zetels en staat nu op 19. Daarmee doen ze in deze peiling niet langer bovenin mee. GroenLinks-PvdA wel, de partij van Frans Timmermans stijgt de afgelopen weken gestaag en staat nu op 24 (+1).

Naast NSC heeft ook BBB last van de populariteit van de PVV. De partij van Caroline van der Plas verliest opnieuw 3 zetels en komt een dag voor de verkiezingen uit op 6.

D66 en CDA

D66 stijgt juist iets en staat op 11 (+2). Dat zijn er nog altijd een stuk minder dan de 24 zetels die de partij nu in de Tweede Kamer heeft. Ook het CDA staat nog steeds op flink verlies, die partij blijft op 4.

De Partij voor de Dieren zakt 2 zetels en staat nu, net als de SP, op 5. 50PLUS haalt in deze peiling geen zetels.

Kiezersverloop tussen de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en nu. Klik links of rechts op een partij om te zien waar de kiezers heen gaan en vandaan komen.

46 procent zeker van keuze

Een dag voor de verkiezingen weet 46 procent van de stemgerechtigden al zeker dat ze gaan stemmen, en waarop. Een week geleden was dat nog 40 procent. Het aantal mensen dat is 'geland', is in de laatste week dus iets gestegen, maar nog altijd zijn er veel twijfelende kiezers die pas op het laatste moment hun definitieve keuze maken.

Vlak na de verkiezingen van 2021 zei 10 procent pas op de verkiezingsdag of zelfs in het stemhokje de keuze te hebben gemaakt. Zaken als het slotdebat, strategisch stemgedrag en wie wel en niet gaan stemmen, kunnen nog invloed hebben op de verkiezingsuitslag. Deze peiling is daarom geen voorspelling van de uitslag, maar geeft een beeld van de politieke verhoudingen op dit moment.