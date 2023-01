In de maand waarin het voor een groot deel politiek reces was, verliest de BoerBurgerBeweging 3 zetels. De partij van Caroline van der Plas staat nu op 10 zetels en is daarmee even groot als JA21.

Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. Waar Caroline van der Plas de afgelopen weken minder in de belangstelling stond, was Mark Rutte juist veel in het nieuws door de gebeurtenissen rond de oorlog in Oekraïne. Zijn partij, de VVD, krijgt er 2 zetels bij.

Oorlog

De VVD staat nu op 29 zetels en loopt weer iets verder uit. In een tijd waarin de oorlog in Oekraïne op de voorgrond staat, waarderen kiezers Ruttes ervaring op het wereldtoneel.

Dat is ook te zien in de vertrouwenscijfers voor de voorman van de VVD: ten opzichte van de afgelopen tijd stijgen die weer iets. Twee derde van de VVD-kiezers heeft nu vertrouwen in Rutte.

Vertrouwen in partijleiders

CDA stijgt

Ook het CDA krijgt er 2 zetels bij. Het aantal zetels voor de christelijke partij varieert het afgelopen jaar tussen 8 en 11 zetels, deze maand staat de partij op 11. Het vertrouwen in partijleider Wopke Hoekstra stijgt niet mee: dat is met 42 procent nog altijd ronduit laag te noemen.

Bij D66 gebeurt weinig. Die partij staat deze maand op 15 zetels (+1).

Zetelpeiling

Vertrouwen in Mirjam Bikker

De ChristenUnie blijft na het afzwaaien van Gert-Jan Segers als partijleider vrijwel stabiel. De partij staat op 4 (-1). De meeste ChristenUnie-kiezers zijn positief over de nieuwe partijleider, Mirjam Bikker.

Ruim drie kwart (77 procent) van de mensen die bij de meest recente Tweede Kamerverkiezingen op de ChristenUnie hebben gestemd, hebben er vertrouwen in dat zij het goed doet als leider van de partij. Deelnemers die Bikker kennen, omschrijven haar als 'ervaren' en 'een goede debater'. Ook komt ze op veel kiezers over als een integer persoon. Nog niet iedereen heeft een mening: 15 procent weet nog niet of Bikker een goede partijleider is.

Vertrouwen van ChristenUnie-stemmers in Mirjam Bikker

World Economic Forum

Ook Thierry Baudet wist de aandacht op zich te vestigen door zijn kritiek op het World Economic Forum (WEF) dat afgelopen maand plaatsvond.

Zijn partij, Forum voor Democratie, krijgt er 2 zetels bij. De partij wint in deze peiling kiezers terug die bij de Tweede Kamerverkiezingen ook op FVD stemden.

Linkse partijen

Aan de linkerkant van het spectrum staan de partijen dicht bij elkaar. GroenLinks schommelt sinds de verkiezingen rond de 10 zetels en staat deze maand op precies dat aantal (-2). Ook de PvdA noteert 10 zetels. De Partij voor de Dieren en de SP staan met 9 en 8 zetels op bijna dezelfde hoogte.

De PVV is met 18 zetels bijna twee keer zo groot als elk van de linkse partijen. Die partij is in de zetelpeiling nog altijd de tweede partij.