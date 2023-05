De BoerBurgerBeweging verliest deze maand 5 zetels. De partij kreeg gisteren de meeste stemmen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer, maar in de zetelpeiling voor de Tweede Kamer zijn ze de koppositie kwijt. De VVD en de PVV profiteren daarvan.

Dat blijkt uit de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. De partij van Caroline van der Plas stond vorige maand nog op 30, maar nu haalt ze 25 zetels in de peiling.

Zelensky

Na de enorme verkiezingswinst van BBB bij de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen, ging het de partij ook in de peiling voor de Tweede Kamer voor de wind. BBB won daar flink en stootte vorige maand zelfs de VVD van de troon.

Aan die opmars lijkt nu een einde te komen. Dat Van der Plas kritiek had op de komst van Zelensky naar de Tweede Kamer op 4 mei, valt bij sommige voormalige stemmers niet goed. Maar wat kiezers vooral wegdrijft, is het gevoel van onduidelijkheid over waar de partij voor staat en hoe die zich gaat bewijzen.

Onduidelijke koers

"Ik was eerst heel enthousiast en liet me een beetje meeslepen in het succesverhaal. Maar nu de wind wat is gaan liggen, wil ik eerst beter bekijken hoe BBB het gaat doen", verklaart iemand zijn keuze voor een andere partij.

Veel kiezers stemden bij de Provinciale Statenverkiezingen op BBB uit protest tegen het kabinet of vanwege de standpunten van de partij over stikstof en de toekomst van boeren in Nederland. Maar nu stikstof wat naar de achtergrond verdwijnt en er ook andere grote politieke onderwerpen in het nieuws zijn, realiseren sommige kiezers zich dat ze niet goed weten waar de partij voor staat.

Zorgen over asielinstroom

De nieuwe pensioenwet wordt daarbij genoemd, maar het zijn vooral zorgen over het aantal asielzoekers die kiezers naar andere partijen trekken.

"Over de asielinstroom is BBB niet duidelijk genoeg", zegt een deelnemer die een paar weken geleden nog op de partij van Van der Plas wilde stemmen. Een andere kiezer: "Ik wil stemmen op een partij die echt werk gaat maken van het indammen asielinstroom en die de problemen oplost."

VVD weer de grootste

Het zijn om die reden de PVV en de VVD die profiteren van het verlies. De fractie van die laatste partij toonde zich de afgelopen tijd kritisch over de asielplannen van het kabinet en hamerde op het verlagen van het aantal mensen dat naar Nederland komt.

Zij krijgen er elk 3 zetels bij. De PVV stijgt van 11 naar 14. De VVD staat nu op 29 zetels en is daarmee weer de grootste in de peiling.

Zo staan de partijen ervoor in de nieuwste zetelpeiling.

SP op 6 zetels

De VVD is de enige coalitiepartij die deze maand winst boekt. D66 en het CDA staan er nog altijd niet goed voor. Met 11 en 6 zetels hebben beide partijen in de peiling nog altijd minder dan de helft van de zetels die ze nu in de Tweede Kamer hebben.

Verder zijn er deze maand weinig verschuivingen. De SP verliest 2 zetels en staat nu op 6. Die partij moet op links de PvdA (9 zetels), de Partij voor de Dieren (10) en GroenLinks (13) voor zich laten.