D66 verliest in de laatste zetelpeiling van 2022 flink. De partij van Sigrid Kaag moet het met 3 zetels minder doen dan een maand geleden en maar liefst 10 minder dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Dat blijkt uit de laatste zetelpeiling van Ipsos en EenVandaag van 2022. De partij van Sigrid Kaag komt, in de week dat zij als vicepremier in Suriname in gesprek ging over Nederlandse excuses voor het slavernijverleden, op 14 zetels.

Grootste verliezer sinds verkiezingen

Het zetelverlies van deze maand zorgt ervoor dat D66 van alle partijen de meeste zetels heeft verloren ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Tot een maand geleden deelde de partij die weinig eervolle reputatie met coalitiegenoten VVD en het CDA. Net als D66 stonden die partijen vorige maand op 7 zetels verlies.

In tegenstelling tot D66 blijven coalitiegenoten VVD en het CDA deze maand stabiel. De VVD blijft, ondanks het verlies sinds de Tweede Kamerverkiezingen, met 27 zetels veruit de grootste partij. Door het verlies van D66 verstevigt de PVV zijn positie als tweede partij van Nederland.

Zo bewegen kiezers tussen de verkiezingen en nu.

D66'ers stemmen niet meer

D66 verliest ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen vooral aan haar natuurlijke concurrent in de oppositie: GroenLinks. In mindere mate lopen er ook kiezers over naar de VVD, de PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren.

Opvallend is verder dat D66-kiezers uit 2021 van alle kiezersgroepen nu het vaakst zeggen niet te gaan stemmen als er weer verkiezingen zouden zijn. De groep die in 2021 D66 stemde en nu niet zou stemmen, is goed voor 2,5 zetel.

Het jaar van de BBB

Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen staan twee partijen nog altijd op flinke winst: de BoerBurgerBeweging en JA21. Net als 2021 was ook 2022 voor hen electoraal behoorlijk succesvol. BBB begon het jaar op 7 zetels en kan nu op bijna het dubbele rekenen: 13 zetels. De partij weet vooral niet-stemmers aan zich te binden, maar het verhaal van Caroline van der Plas sprak ook veel VVD- en CDA-kiezers aan.

JA21 deed het korter na de verkiezingen al goed. De partij van Joost Eerdmans trapte het jaar af met 6 zetels en noteert er nu 9. De partij slaagt erin VVD-kiezers naar zich toe te trekken die teleurgesteld zijn in de verrichtingen van hun partij in het kabinet.

Zo staan de partijen ervoor in de zetelpeiling.