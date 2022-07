De opmars van de BoerBurgerBeweging (BBB) is nog niet gestopt. In de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos komt de partij uit op 15 zetels, 3 meer dan een maand geleden. De partij profiteert van de onverminderde sympathie voor de boeren.

Uit aanvullend onderzoek van EenVandaag onder het Opiniepanel blijkt namelijk dat bijna tweederde (64 procent) begrip heeft voor de boerenprotesten.

Boeren houden steun

Hoewel de laatste massale actie al een aantal weken geleden is, blijven burgers meeleven met het verzet van de boeren tegen het stikstofplan. Ook na het grote protest in Stroe op 22 juni deden ruim zes op de tien dat.

Omdat het een onderwerp van discussie blijft, blijft BBB kiezers aan zich binden. Voordat het kabinet het bekritiseerde stikstofplan presenteerde kon de partij van Caroline van der Plas rekenen op 7 zetels. Dat aantal is meer dan verdubbeld als er nu verkiezingen zouden zijn.

Begrip voor boerenprotesten sinds oktober 2019

Tegen het kabinetsbeleid

De vraag is wel hoe duurzaam de winst van BBB is. De zetels die het nu wint door de stikstofcrisis kan het ook weer verliezen als het een minder grote maatschappelijke discussie wordt.

Uit eerder onderzoek van EenVandaag bleek al dat veel kiezers vooral op de partij stemmen uit protest tegen het kabinetsbeleid, en dus niet zozeer om de eigen standpunten.

Verloop van zetels per partij sinds een jaar. Klik op het menu om de gewenste partij te zoeken.

Verlies voor de VVD

Maar tot die tijd wint BBB zetels, onder andere afkomstig van de VVD en het CDA. Bij elkaar verliezen die partijen 5 zetels aan BBB. Maar vooral niet-stemmers die nu wel voor BBB naar de stembus zouden gaan, zijn goed voor maar liefst 4 zetels.

Als we kijken naar de andere partijen, valt op dat de VVD weer iets inlevert. Dat past in de trend van de afgelopen maanden. In april kon de partij van Mark Rutte, binnenkort de langstzittende premier in de parlementaire geschiedenis, nog rekenen op 34 zetels. Vandaag staat de partij op 29 zetels.