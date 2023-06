BBB is de klap van een maand geleden nog niet te boven. Het verlies van 5 zetels in mei zet deze maand licht door. Van de 30 zetels in april zijn er nu nog 23 over. De coalitie krabbelt iets op, maar komt alsnog 23 zetels tekort voor een meerderheid.

Dat blijkt uit de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. Rond de Provinciale Statenverkiezingen in maart had de partij de wind mee, maar stikstof, het thema van die verkiezingen, verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. En dat is te merken in de zetelpeiling.

Asiel, wonen en zorg belangrijk

Slechts 1 op de 5 vindt stikstof een belangrijk thema, blijkt uit aanvullend onderzoek onder leden van het Opiniepanel. Immigratie, wonen en de gezondheidszorg zijn nu de thema's waar de politiek iets mee moet.

Belangrijkste thema's waar de politiek wat mee moet, volgens kiezers

Immigratie is vooral voor kiezers rechts van het midden veruit het belangrijkste issue. Wonen en gezondheidszorg zijn thema's waar van links tot rechts waarde aan wordt gehecht.

D66 en CDA: regeren blijft halveren

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie blijven deze maand min of meer stabiel. Het CDA (+2), de partij die vooral kiezers zag overlopen naar BBB, profiteert iets van het inzakken van de partij van Caroline van der Plas. Toch is er weinig reden tot juichen voor de christendemocraten: vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen staan ze nog altijd op flink verlies. Van de 15 zetels zijn er nog 8 over.

Ook voor coalitiegenoot D66 geldt nog altijd: 'regeren is halveren'. De partij van Sigrid Kaag kan deze maand rekenen op 12 zetels; 12 minder dan bij de laatste landelijke verkiezingen. De VVD blijft met 28 zetels de grootste partij in de zetelpeiling van deze maand, weliswaar met 6 zetels minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Coalitie stabiel te weinig zetels

Verder blijft de ChristenUnie stabiel op 5 zetels, een herkenbaar beeld sinds de verkiezingen. Al met al komt de coalitie daarmee ook deze maand een flink aantal zetels (23) tekort voor een meerderheid. De vier partijen kunnen gezamenlijk rekenen op 53 zetels.

Zetelverdeling april en juni

Ten opzichte van april, vlak na de Provinciale Statenverkiezingen, krabbelen de kabinetspartijen iets op. Toen stonden ze samen op 47 zetels, een dieptepunt sinds de start van Rutte 4.