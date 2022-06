In de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos stijgt de BoerBurgerBeweging naar 12 zetels. Een stijging van 11 zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2021. De boerenpartij is daarmee concurrent CDA (9 zetels) voorbij.

De partij van Caroline van der Plas haalt kiezers weg bij het CDA en de VVD, maar het zijn vooral niet-stemmers die deze maand de weg naar de BBB weten te vinden. In mindere mate komt de winst van BBB ook van FVD, de PVV en de SP.

Verloop van kiezers ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. Klik links op een partij om te zien waar kiezers sinds TK21 naartoe gaan of rechts om te zien waar de winst vandaan komt.

Vooral BBB uit protest

De BBB profiteert overduidelijk van de verhitte stikstofdiscussie die politiek Den Haag in zijn greep houdt. Een grote groep van de huidige BBB-kiezers (42 procent) zegt vooral uit protest tegen het kabinetsbeleid op die partij te stemmen. Dat kabinet presenteerde drie weken geleden een plan waarin het aanstuurt op forse krimp van de veestapel.

Naast onvrede over het beleid geloven veel kiezers in partijleider Caroline van der Plas. Zij 'komt op voor gewone mensen', 'spreekt duidelijke taal' en 'gebruikt boerenverstand' en krijgt daarmee het volste vertrouwen (100 procent) van haar achterban. Dat ze in het Tweede Kamerdebat over het stikstofplan van het kabinet kritiek zaaide door de geloofwaardigheid van wetenschappers en journalisten te betwisten, deert haar kiezers weinig. Sterker, ruim acht op de tien vinden het goed dat ze dat deed.

Zetelverdeling juni 2022

Voorzichtig herstel D66

Afgezien van de BBB zijn er deze maand geen andere stijgers in de zetelpeiling. D66 lijkt zich voorzichtig te herstellen van de electorale klappen door de kwestie rond partij-adviseur Van Drimmelen.

Door verlies van de VVD en het CDA komt de coalitie netto uit op 61 zetels, drie zetels minder dan een maand geleden en maar liefst vijftien zetels minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.