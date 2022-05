In de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos stijgt de PVV 3 zetels en haalt het D66 in als tweede partij van Nederland. De partij van Sigrid Kaag, die bij de Tweede Kamerverkiezingen nog 24 zetels scoorde, blijft steken op 14 zetels.

D66 weet zich daarmee nog niet te herpakken na interne strubbelingen van de afgelopen maanden over het grensoverschrijdend gedrag van oud-adviseur Frans van Drimmelen. Voor de publicatie van de Volkskrant daarover moest de partij het al met 5 zetels minder doen, maar in april kwam daar de klap over de MeToo-kwestie bovenop, goed voor nog eens 5 zetels verlies.

PVV stijgt

De PVV richt zich met de huidige stijging van 3 zetels wel op ten opzichte van afgelopen maanden. De partij van Wilders verloor sinds eind vorig jaar aanhoudend, van 20 zetels in november naar 14 zetels vorige maand.

Maar die negatieve trend lijkt doorbroken nu het weer op 17 zetels uitkomt. Daarmee is de partij weer even groot als bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar.

Bekijk het zetelverloop van de PVV en D66 door ze te selecteren in het menu

Nog geen beweging op links

Op de linkerflank valt op dat er opnieuw geen verschuivingen zijn. Partijleiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) spraken zich vorige week uit vóór het vormen een gezamenlijke lijst bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Dat nieuws forceert nog geen beweging bij de linkse kiezer. Alle partijen op links blijven ongeveer even groot.

De volledige zeteluitslag van mei 2022

Coalitie stabiel op minderheid

Door fors zetelverlies van D66 en eerder het CDA, staat de coalitie deze maand op een minderheid van 64 zetels. De VVD blijft, ondanks de vertrouwenscrisis rond het kabinet en de premier, stabiel en komt op 33 zetels.

Daarmee blijft de partij van premier Rutte de grootste van het land en twee keer zo groot als de tweede partij, de PVV. Ook de ChristenUnie blijft stabiel ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen.