Overal in Nederland zie je ze: Nederlandse vlaggen die op de kop hangen. Het symbool van de boerenprotesten. Bij woningen, maar ook aan allerlei bruggen en lantaarnpalen. En daar schuurt het. Veel gemeenten willen er vanaf. Maar haal je ze dan ook weg?

De gemeenten Eemnes en Lochem laten ze tot nu toe hangen, maar willen dat eigenlijk niet. De gemeenten kiezen er allebei voor om het gesprek aan te gaan met de actievoerders. Maar tot nu toe heeft dat er niet toe geleid dat de vlaggen, die soms op vrijwel onbereikbare plekken hangen, ook weer zijn weggehaald.

Begrip voor de boeren

"Ja, het is verboden volgens de letter van de wet", zegt locoburgemeester Theo Rheijn uit Eemnes over vlaggen die aan gemeentelijke eigendommen hangen. "Maar we gunnen de boeren even de tijd om het protest te uiten in hun eigen gemeente."

"We hebben er eigenlijk geen begrip voor", zegt ook locoburgemeester Marja Eggink van de gemeente Lochem. "Maar we snappen hun perspectief en we snappen hun zorgen."

Bekijk ook BBB blijft in nieuwe zetelpeiling profiteren van stikstofcrisis: nu op 15 zetels

Afweging maken als gemeente

'We zijn in gesprek met de mensen die dit ophangen", zegt Eggink. "In Gorssel gaan mensen ze zelf weghalen. Ik ga er vanuit dat ze zich aan hun woord houden. Voor de rest van de gemeente zijn we wat langer bezig, daar hebben we nog geen afspraken over."

Bron: EenVandaag Locoburgemeester Eggink van Lochem

"We hebben als gemeente een hele brede afweging te maken: wat vinden wij hiervan? Er is een recht op demonstratie en dat is ook een goed recht. Hoe dat geuit gaat worden, mogen mensen zelf bepalen."

Opnieuw in overleg

Ook in Eemnes is de boeren gevraagd om de vlaggen weg te halen voor afgelopen maandag, maar dat gebeurde niet. "Nu gaan we dus opnieuw met de boerenorganisaties in overleg om een datum af te spreken. Want uiteindelijk zullen ze weg moeten", zegt Rheijn.

Bron: EenVandaag Locoburgemeester Rheijn van Eemnes

Echt haast lijkt daar niet bij te zijn, want de gemeente Eemnes mikt pas op 1 september als nieuwe datum. "Dat heeft twee redenen", zegt Rheijn. "In augustus hebben we een groot boerenfestival, dan gun ik het de boeren om zich te uiten. Daarnaast wordt het slecht weer in het najaar, dan worden de vlaggen zwaarder en kunnen ze vallen."

Bekijk ook Waarom deze burgers ook de Nederlandse vlag ondersteboven hangen om de boeren te steunen bij hun protest

Aanstoot

Volgens critici komen de boeren er dan wel makkelijk vanaf. "Misschien hebben de mensen gelijk 'dat de boeren alles mogen'", zegt Rheijn. "We hebben begrip voor mensen die het eng vinden, die het associëren met andere groeperingen. We hopen dat de boeren daar ook rekening mee willen houden."

"Dat anderen er aanstoot aan geven, dat de Nederlandse vlag niet op de kop hoort te hangen, dat begrijpen wij ook", zegt ook Eggink. "Het mooie is dat de mensen die er aanstoot aan geven, ook begrip hebben voor de boeren die boos zijn en hun zorgen willen uiten. Maar niet op die manier."

Perspectief nodig

"Mensen die zich ergeren heb ik ook te woord gestaan", zegt Rheijn. "Maar zij snappen ook dat ik niet als twee partijen uit elkaar wil staan", vervolgt hij. "Ik wil niet dat ik zometeen tegenover boeren kom te staan als wij hier vlaggen weghalen. Dat zou staan voor non-begrip voor de boeren."

De échte oplossing ligt in Den Haag, zegt Eggink. "De Nederlandse overheid moeten een beslissing nemen om de boeren perspectief te geven."