Puin op de snelweg, grensblokkades en brandend asbest: de excessen bij de boerenprotesten van de afgelopen dagen kunnen op weinig begrip rekenen. Twee derde vindt dat er harder moet worden opgetreden tegen boeren die de wet overtreden met hun protesten.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 23.000 leden van het Opiniepanel na een aantal dagen van boerenprotesten in Nederland en andere Europese landen.

Puin, asbest en brand

"Deze acties zijn onverantwoord, schadelijk en werken alleen maar averechts", zegt een deelnemer. Een meerderheid (72 procent) heeft weinig begrip voor de manier waarop de protesten plaatsvinden. Vooral het afval en puin op de snelweg en de brandstichtingen zetten bij deelnemers veel kwaad bloed. "Dit is ordinair hooligangedrag en moet fors bestraft worden", vindt iemand.

Op meerdere plekken werd als protest puin op wegen gestort, afval en asbest in brand gestoken en vuurwerk afgestoken. Bij een botsing op de snelweg, vermoedelijk veroorzaakt door rook van brand bij zo'n protest, raakten twee bestuurders gewond.

Acties bij boerenprotesten

Meerderheid snapt 't

Maar de manier waarop geprotesteerd wordt zorgt er niet voor dat het algemene begrip voor de boeren afneemt: ruim de helft (58 procent) snapt dat ze zich genoodzaakt voelen om actie te voeren. "Die wirwar aan regels zou iedereen tot wanhoop drijven. Zo kun je gewoon geen bedrijf voeren", legt iemand in het onderzoek uit.

Vooral kiezers van partijen rechts van het midden snappen de boosheid van boeren, maar bij de VVD (de partij van stikstofminister Van Der Wal) kan de achterban minder begrip opbrengen voor de protesten. Ook kiezers van linkse partijen 'zijn er wel klaar mee'.

Begrip voor boerenprotesten, per partij

Regels vanuit EU

De protesten van de afgelopen dagen gaan deze keer niet (alleen) over de stikstofregels, zoals bij vorige boerenprotesten wel het geval was. De boosheid is nu voelbaar op meer plekken in de Europese Unie. In verschillende landen gaan boeren de straat op tegen de regels vanuit Brussel, die boeren veel geld kosten, terwijl er volgens hen onvoldoende maatregelen worden genomen om te zorgen dat ze meer inkomen krijgen.

Boeren zeggen zelf dat het water ze daardoor aan de lippen staat. De Europese regels zijn er om bijvoorbeeld de natuur te beschermen of de waterkwaliteit te waarborgen. Op dit moment gaat ongeveer een derde van het totale budget van de Europese Unie naar de landbouwsector.

Begrip voor boerenprotesten door de tijd

Schade verhalen op organisatie

Politiebonden, minister Dilan Yeşilgöz van Veiligheid en Justitie en de Tweede Kamer hebben boos gereageerd op de escalaties bij de boerenprotesten van de afgelopen dagen. Zij vinden dat er harder opgetreden moet worden bij de protesten, maar de politie voelt zich daarin niet gesteund door de regering.

Er zijn inmiddels een paar verdachten aangehouden, de provincie Utrecht wil dat organisatoren van de protesten de kosten van de aangerichte schade en het opruimen van hooibalen en puin gaan betalen.