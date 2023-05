Driekwart heeft nauwelijks tot geen begrip voor de mensen die op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag de Nederlandse vlag omgekeerd laten hangen. “Het gaat nu even niet om de boeren, maar om iets veel groters.”

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel, in aanloop naar de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Blauw of rood boven

De afgelopen dagen is er discussie of de omgekeerde vlaggen, die er hangen uit protest tegen het stikstofbeleid, in ieder geval op 4 en 5 mei weer recht gehangen moeten worden uit respect voor slachtoffers van oorlogsgeweld. Driekwart (73 procent) wil dat de vlaggen weer met de rode baan naar boven gehangen worden, 23 procent snapt het als ze omgekeerd blijven hangen.

"Volstrekt respectloos", "getuigt van volledig gebrek aan historisch besef" en "ongelooflijk egoïstisch", noemen deelnemers het gegeven dat de vlaggen op sommige plekken omgekeerd blijven hangen. Iemand zegt zelfs: "Je zou eigenlijk een boete moeten geven aan mensen die op deze dagen de Nederlandse vlag misbruiken."

Bekijk ook Waarom is 5 mei geen vaste vrije dag? En andere vragen over Dodenherdenking en Bevrijdingsdag beantwoord

'Dit gaat over iets veel groters'

"Mijn ouders hebben in Jappenkampen gezeten", vertelt een deelnemer die geen begrip heeft voor de omgekeerde vlaggen. "Altijd hebben zij lapjes van rood, wit en blauw bewaard zodat zij bij de bevrijding de Nederlandse vlag konden tonen. Daar gaat het om op 4 en 5 mei: echte vrijheid. Het zit de boeren niet mee, maar dit kan je op geen enkele manier vergelijken met echte oorlog."

Een ander persoon deelt die mening: "Het gaat nu even niet om jullie, boeren, maar om iets veel groters. Dit gaat over de mensen die ervoor hebben gezorgd dat je überhaupt een Nederlandse vlag op de kop kúnt hangen, en geen Duitse."

BBB-stemmers verdeeld

Ook BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas deed een oproep om de vlaggen recht te hangen. De mensen die bij de Provinciale Statenverkiezingen op haar partij stemden, zijn verdeeld: 48 procent steunt de mensen die de vlag ondersteboven laten, 49 procent ziet liever het rood weer bovenaan de Nederlandse driekleur.

"De vlag hangt er op 4 en 5 mei voor mensen die hebben gestreden voor onze vrijheid, dat is groter en belangrijker dan dit falende kabinet. Daarna gaat het weer over het heden, en hang je hem terug", zegt een van hen. Deze BBB-stemmer is het daar niet mee eens, en vindt dat boeren de vlag omgekeerd mogen laten hangen: "De vrijheid herdenken en vieren betekent ook dat je de vrijheid hebt om deze keuze te maken. Ik vind dat ze het zelf moeten weten."

Weinig begrip voor mensen die hun vlag op 4 en 5 mei ondersteboven laten hangen

PVV en FvD-kiezers steunen 'boerenvlag'

De meerderheid van de achterbannen van bijna alle andere partijen, gebaseerd op hun stemgedrag bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart, zijn van mening dat de vlaggen in ieder geval op 4 en 5 mei met het rood naar boven moeten hangen. Kiezers van PVV en Forum voor Democratie (FvD) vormen de uitzondering. Van de PVV heeft 50 procent van de kiezers begrip voor de omgekeerde vlag, van FvD 83 procent.

"Het is heel belangrijk dat de vlag ondersteboven blijft hangen. De boeren worden in hun bestaan bedreigd, dat lijkt me juist op 4 en 5 mei een belangrijk thema om onder de aandacht te brengen", zegt een van hen. Een andere deelnemer oppert nog: "Je kunt je omgekeerde vlag op 4 mei ook halfstok hangen. Mooie middenweg, toch?"