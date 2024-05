Er is weinig begrip voor de pro-Palestijnse studentenprotesten van de afgelopen dagen. Niet alleen de manier van protesteren wordt afgekeurd, ook het doel van de protesten kan op weinig steun rekenen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 16.000 leden van het Opiniepanel.

Demonstranten slaags met politie

In Amsterdam en Utrecht protesteren studenten al meerdere dagen. Ze bezetten universiteitsgebouwen en wierpen barricades op, omdat ze vinden dat universiteiten de banden met Israëlische instellingen moeten verbreken vanwege de manier waarop Israël oorlog voert in Gaza.

Daarbij raakten demonstranten slaags met de politie. De politie heeft aangegeven tientallen demonstranten te hebben opgepakt, vanwege "openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing."

'Dit is gewoon tuig'

De meeste deelnemers (83 procent) kunnen geen begrip opbrengen voor de manier waarop de protesten worden gevoerd. "Dit is niet demonstreren, maar relschoppen, vernielen, mishandelen van politie en proberen met geweld je gelijk te halen", vat iemand het gevoel van velen samen. "Dit soort mensen is gewoon tuig." Anderen voegen daaraan toe dat deze manier van protest 'de Palestijnen niet helpt'.

Ook als het gaat om de reden van de protesten, de oproep aan universiteiten om hun banden met Israëlische instellingen te verbreken, zijn de meeste mensen (63 procent) afkeurend. Sommige deelnemers spreken hun steun uit voor Israël en vinden de boycot onnodig. Anderen snappen niet goed dat de protesten zich richten op het onderwijs en vinden dat universiteiten niks met de oorlog in Gaza te maken hebben: "Universiteiten voeren geen oorlog."

Begrip voor de protesten

Studenten positiever over protesten

Studenten in het hoger onderwijs zijn zelf positiever over de protestactie. De meesten van hen (63 procent) hebben wél begrip voor het doel van de pro-Palestijnse protesten.

Zij spreken zich vaak uit tegen het beleid van Israël en vinden dat daar ook via deze weg een statement tegen gemaakt mag worden. "Ik zou dit ook niet willen steunen via mijn universiteit", zegt een student.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Over de manier waarop de protesten plaatsvinden, zijn studenten verdeeld. De helft (53 procent) heeft daar geen begrip voor, de andere helft (46 procent) wel. "Omdat burgerlijke ongehoorzaamheid de enige manier is om echt dingen voor elkaar te krijgen", aldus een student. "Met een bordje op het Malieveld staan heeft meestal geen zin, vooral niet als het om dit soort zaken gaat."

Andere studenten wijzen op de reactie van de politie: "Ik snap dat demonstranten barricades hebben gebouwd in anticipatie op politiegeweld."

Politiegeweld

Over de manier waarop de politie reageerde, wordt in de Amsterdamse gemeenteraad gesproken. De politie gebruikte geweld en heeft daarbij meerdere demonstranten verwond. Bij talkshow Jeroen en Sophie vertelde burgemeester Femke Halsema dat ze politiegeweld 'afschuwelijk' vindt, maar dat het hier 'onvermijdelijk' was.

De meeste panelleden (75 procent) vinden de manier waarop de politie met de protesten omging, acceptabel. Sommigen denken dat het politieoptreden de situatie weliswaar heeft aangewakkerd, maar dat er geen andere optie was. "Er is voldoende gewaarschuwd, maar niet geluisterd. Ze hadden gewoon zelf moeten weg gaan, dan was het vreedzaam."