Het zijn angstaanjagende beelden van afgelopen weekend: op een festival in Israël zijn 260 lichamen gevonden na een aanval door Hamas. Nog niet iedereen is terecht. Onder wie het neefje van Rachel Meijler. Sinds zaterdag is er geen contact geweest.

De 21-jarige Laor Abramov, het neefje van de man van Rachel Meijler, was op het festival bij de Israëlische nederzetting Urim, zo'n 30 kilometer van de Gazastrook, waar feestgangers werden doodgeschoten of ontvoerd. Online dook er een foto op, waarop hij te zien is in een bunker. Maar contact heeft er tot op heden niet plaatsgevonden. "Wij wisten niet dat dit kon gebeuren", zegt Meijler over de aanval.

Noodkreten

Laor is zoon van dj Darwish, een van de bekendste dj's uit de Israëlische trance-scene. Op zijn Instagram zijn verschillende noodkreten te lezen. Wie heeft zijn zoon gezien? Meijler vertelt dat zij en de rest van de familie niet weten waar ze op moeten hopen.

"We weten dat er mensen die met hem op de foto in de bunker staan vermoord zijn teruggevonden. Het ziet er slecht uit. Maar slecht nieuws reist snel. Dus we hadden het gehoord als er iets bekend zou zijn."

Dna afstaan

Iedereen die een familielid heeft die op het festival was, is opgeroepen om dna af te staan voor identificatie. Daarbij werd beloofd dat het snel voor opheldering zou kunnen zorgen, maar Laor's familie heeft nog niks vernomen, net zoals veel andere ouders van kinderen die op dat festival waren.

"Je ziet taferelen van ouders die radeloos voor de tv zitten en nog steeds geen contact hebben gehad met het leger. Niemand, geen een van de officiële instanties heeft contact met ze gemaakt van 'Hey, jullie kind is hier of daar'."

Geen rekening met aanval gehouden

Meijler woont zelf in Kefar Truman, en staat daar ook op scherp. Ze had er geen rekening mee gehouden dat een dergelijke aanval mogelijk zou zijn. "Je denkt nu drie keer na of je de deur wel op slot hebt gedaan. Onze safe room kan niet eens op slot. Ik ben heel nonchalant. Als ik in mijn eentje thuis ben, loop ik na het luchtalarm niet eens de safe room in, want wat is de kans?"

Het gegeven dat deze aanval dus niet op de radar stond van de regering zorgt voor grote zorgen in de rest van het land. "Ik ben hier ook gekomen op mijn 18de, omdat ik wilde vechten voor een plek waar je veilig kan zijn. Als het natuurlijk blijkt dat je niet veilig bent, is het shockerend."

'Kidnappen burgers nooit geoorloofd'

Op social media krijgt de familie van Meijler te maken met fake news-berichten rondom de verdwijning van Laor. Zo werd er gereageerd dat hij gespot zou zijn in Gaza. Meijler stuurde een berichtje met de vraag of het een grap was of dat ze hem echt hadden gezien, al dan niet op Al Jazeera of een ander nieuwskanaal.

"Het bleek een grapje te zijn. Die persoon vond dat leuk om te zeggen. Maar hoe wreed kun je zijn om een grapje te maken over deze kinderen? Want dat zijn het, kinderen." Meijler vervolgt: "Het gaat hier niet om het conflict, het gaat nu om iets wat is verder gegaan dan een conflict tussen twee legers. Het kidnappen van burgers is nooit veroorloofd."