Sinds de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen zaterdag, zien Nederlandse winkels van Palestijnse en Israëlische spullen hun verkoop flink stijgen. Veel mensen kopen producten om hun steun te betuigen, vertellen winkeleigenaren Anita en Astrid.

De oorlog die afgelopen zaterdag is uitgebroken tussen Israël en Hamas heeft ook op mensen in Nederland invloed. Dat zie je niet alleen terug op bijvoorbeeld social media en in de politiek, maar ook in de winkels.

Sjaals, vlaggen en dadels

"Het is een gekkenhuis met aanvragen. Van keffiyehs (Palestijnse sjaals, red.) en Palestijnse vlaggen tot dadels en olijfolie." Mede-eigenaar Anita Risseeuw van webshop Fairtrade Palestine in Rotterdam, ziet een grote groei in de verkoop van haar producten. "Het is wel twintig keer meer dan normaal", laat ze weten.

Anita runt de webshop samen met haar Palestijnse man Ibrahim. Door fairtrade producten uit Israël te verkopen, probeert Anita iets bij te dragen aan Palestina. "Het toerisme is ook compleet ingestort. Winkels die normaal gesproken dingen zoals zeep, keffiyeh of borduurwerken verkopen, kunnen nu natuurlijk niet open."

'Alle keffiyehs uitverkocht'

Op dit moment gaat het zo hard met de verkoop, dat alle keffiyehs uitverkocht zijn. Anita: "Ik heb net een bestelling van 1.000 euro gedaan in Palestina. Dat geeft de mensen daar toch weer een inkomen dat er anders niet geweest was."

Wie de producten precies kopen, weet Anita niet. Maar ze geeft wel aan dat het een gemêleerde groep is. "Er staan ook Hollandse namen tussen, zoals Jansen. En voor de rest ook namen waarvan je denkt: dat is een andere afkomst dan Nederlands, bijvoorbeeld Turks of Marrokaans."

'Er wordt massaal besteld'

Niet alleen in de Palestijnse webshop is er een groei te zien, laat Astrid (achternaam bekend bij de redactie) van de Israëlwinkel in Nijkerk weten. "Het is altijd zo. Als Israël negatief in het nieuws is, dan hebben we het druk."

"Mensen komen hier naartoe uit solidariteit, om toch dingen te kopen en om de Israëliërs te steunen." Ook hier worden vooral veel vlaggen verkocht, en wijn. "We hebben een heel grote site en daar wordt ook massaal besteld."

'Horror van alle kanten'

"En ja, de reden dat we het zo druk hebben, is niet leuk", zegt Astrid. "Het is echt een horror, van alle kanten."

Net zoals bij Israëlwinkel winkelen de mensen bij Fairtrade Palestine vooral uit solidariteit, merkt Anita. "Mensen willen het uiten en willen iets doen. Ze zijn zo solidair dat ze producten willen kopen en met de symbolen willen lopen, dat is absoluut zo."