Een Israëlisch grondoffensief lijkt snel te beginnen. Meer dan 1 miljoen Palestijnen is aangeraden zo snel mogelijk naar het zuiden te vluchten. "Dat is niet makkelijk, helemaal niet als Hamas ze niet laat gaan", zegt Midden-Oosten-expert Koen Debeuf.

"Hamas heeft die mensen nodig om zichzelf te beschermen. De organisatie heeft een geschiedenis van het gebruik van onschuldige mensen als menselijk schild." Het is volgens de Debeuf duidelijk dat Hamas de aanval op Israël heeft uitgevoerd met de kennis dat er een grote en zware tegenreactie zou komen, waarbij heel veel onschuldige burgers omkomen.

Voorkomen ramp

De Verenigde Naties (VN) noemen het 'onmogelijk' om 1,1 miljoen mensen te verplaatsen zonder humanitaire consequenties en sporen Israël aan om de oproep in te trekken, om zo 'te voorkomen dat wat al een tragedie te noemen is, verandert in een ramp'.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens dat Israël 'het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen agressie, maar daarbij mogen ze niet de internationale humanitaire regels schenden'. Ook de Turkse president Erdogan heeft zich uitgesproken: hij roept Israël op om humanitaire hulp toe te laten bij de Rafah-grensovergang, tussen Egypte en de Gazastrook.

Humanitaire kant

Volgens internationale vredesbemiddelaar Fleur Ravensbergen is traditionele onderhandeling niet mogelijk op dit moment. Maar dat betekent niet dat er niets gedaan kan worden. Het is volgens haar erg belangrijk om nu te focussen op de humanitaire kant van het conflict.

"Ik denk dat deze grondoperatie onafwendbaar is, maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is dat wij bemiddelen met Israël over hoe dat dan gaat. Over humanitaire toegang geven, over proportionaliteit, over zoveel mogelijk burgerslachtoffers proberen te voorkomen."

Voorstel Egypte

Bemiddeling is voornamelijk mogelijk tussen Israël en de rest van de wereld. "De vraag is: hoe kan de internationale gemeenschap dit inderdaad binnen de perken houden en ervoor zorgen dat er minder slachtoffers vallen en minder leed is dan er anders zou zijn?", vertelt Debeuf.

De scenario's zijn beperkt, ziet Debeuf. "Ik zie maar één scenario voor mij op dit moment. Heel belangrijk is wat het buurland Egypte heeft voorgesteld, namelijk om een humanitaire corridor te organiseren waarbij medicijnen, voedsel en water toch nog via de grens met Egypte naar Gaza zouden komen. Maar dat is voorlopig geweigerd."

Omliggende landen afwachten

Egypte houdt de grenzen dicht voor Palestijnse vluchtelingen en het is afwachten wat de andere omliggende landen doen. Volgens Ravensbergen is het nu afwachten hoe de grondoperaties eruit gaan zien.

"Het is afwachten of en hoe het escaleert in het noorden en ook op de Westbank. De publieke opinie kan dan ook een rol spelen in hoe de omliggende landen reageren."