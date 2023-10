Mensen die vrienden en familie in de Gazastrook hebben worden met de dag bezorgder. Ook de schoonouders van de Nederlandse Esther zitten in Gaza. "De bombardementen zijn heel dichtbij en heftig, zeggen ze."

Esther heeft een kind met een Palestijnse man. Hij leeft hier in Nederland, maar zijn ouders en veel van zijn familie wonen in Gaza. "Ik had vandaag nog contact met ze, en met neven en nichten en ooms en tantes van mijn dochter."

'Nog een batterij om te bellen, daarna houdt het op'

De bombardementen zijn heel dichtbij en heftig, vertellen de grootouders. "De kinderen huilen veel of zijn helemaal hyper, of in pure paniek."

Sinds gisteren is de elektriciteit in de buurt afgesloten. "Ze hebben nog een batterij. Totdat die op is kunnen we nog bellen, daarna houdt het op. Er is weinig voedsel, en ook het drinkwater raakt nu op."

'Er is geen hoop in Gaza'

Na de ongekend gewelddadige aanval van Hamas op Israël heeft de regering binnen een paar dagen 360.000 reservisten gemobiliseerd. Honderduizenden soldaten zijn inmiddels al bij de grens met Gaza gelegerd.

"Er is geen hoop in Gaza, dat was er ook nooit. Behalve als de internationale gemeenschap een einde maakt aan de bezetting", zegt Esther. Maar dat lijkt nu onbereikbaarder dan ooit.

Deëscalatie

Leiders van over de hele wereld proberen de situatie te deëscaleren. Zo praat Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vandaag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en morgen met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas.

Of praten nog iets kan veranderen is de grote vraag; een grondoffensief van het Israëlische leger in Gaza lijkt onafwendbaar.

'Erg voor álle betrokkenen'

Volgens Esther is er structureel te weinig oog voor het leed van de Palestijnse bevolking. "Ik vind het erg voor álle betrokkenen, voor iedereen die iemand is verloren. Ik weet hoe moeilijk het is om je zorgen te maken om je familie. Maar ik denk dat er veel meer aandacht en meer empathie voor de Palestijnse bevolking moet komen."

Esther hoopt dat haar schoonouders ooit hun kleinkind zullen zien: "Toen mijn dochter werd geboren, hebben we geprobeerd om hen naar Nederland te halen voor een bezoek. Maar ze kregen geen visum. Ze hebben haar nog nooit ontmoet."