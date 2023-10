Waar Israël nu bombardementen uitvoert op Gaza, lijkt een grondoffensief aanstaande. 300.000 reservisten werden opgeroepen om te vechten. Hoe kan zo'n inval eruitzien, zonder veel burgerslachtoffers? Volgens experts wordt het een lange strijd.

Martijn Kitzen is hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Defensie Academie. Hij voorziet een intense strijd op zo'n 365 vierkante meter. Want Gaza is twee keer zo groot als het eiland Texel maar heeft 2 miljoen inwoners. "Wat we nu al zien is dat als de Israëlische luchtmacht gaat bombarderen, er sms'jes worden gestuurd in Gaza om de mensen te waarschuwen in dit gebied. Maar met een grote operatie zal dat nog nog veel uitgebreider moeten."

Militaire doctrine

"Ik denk dat er een plan wordt gemaakt door de Israëlische strijdkrachten om te gaan werken met een soort van blokken waarin de bevolking wordt verteld: 'Jullie moeten nu het gebied verlaten en je gaat daar naartoe'", vertelt Kitzen.

In Gaza zijn volgens de hoogleraar zo'n 30.000 Hamas-strijders actief. Die zitten niet alleen in huizen, maar ook in bunkers en tunnels. En juist dat maakt een operatie hier extra moeilijk: "De militaire doctrines zeggen dat als je gaat aanvallen, je drie keer zo sterk moet zijn als de tegenstander die verdedigt. En als je een stad binnentrekt moet je zes keer zo sterk zijn, omdat je dan gewoon veel meer mensen nodig hebt."

300.000 manschappen nodig

"Je moet letterlijk vechten voor ieder huis en iedere kamer. En die moet je ook in je bezit houden. En als we ook kijken naar die tunnels in Gaza, dan denk ik dat je praat over een verhouding van één op tien of nog meer." Vanwege de nauwe ingang van de tunnels zijn deze makkelijker te verdedigen.

"Het wordt een heel intensief gevecht", zegt Kitzen. "Want 30.000 strijders keer tien, dan heb je al 300.000 manschappen nodig om Gaza onder controle te krijgen."

Meerdere plekken vragen aandacht

Zoveel reservisten zijn opgeroepen door Israël, maar het is volgens Kitzen maar de vraag of het land al deze troepen kan inzetten in Gaza. "In het noorden rommelt het ook en er is angst voor een tweede front bij Libanon met Hezbollah. En natuurlijk is er ook de Westbank die in de gaten gehouden moet worden."

Kitzen denkt dat het vanuit Israëlisch perspectief het eenvoudigst is om te beginnen met de invasie van Gaza vanuit het noorden. Maar tegelijkertijd hebben de Hamas-strijders zich goed ingegraven.

Meter voor meter

"Ik kan me voorstellen dat Israël zich in eerste instantie richt op de infrastructuur van Hamas. Dat zijn de bunkers boven de grond, de gebouwen die nog staan na de luchtbombardementen en dus vooral ook het tunnelnetwerk."

Die zijn volgens hem heel goed te verdedigen tegen iedereen die binnen wil komen: "Dat wordt voor Israëlische commandanten een heel grote uitdaging, om die tunnels echt met soldaten in te gaan. Dat zul je echt meter voor meter met heel veel mensen moeten gaan doen. En dat zal ook heel veel mensenlevens gaan kosten."

Stroomuitval in Gaza

In de Gazastrook is woensdagmiddag alle stroom uitgevallen, schrijven Al Jazeera en de Israëlische krant Haaretz. Maandag kondigde Israël een totale blokkade aan. Dat hoort volgens Kitzen bij de tactiek van Israël. "Dan verzwak je die tegenstander al, dus je maakt het daarmee eenvoudiger om te opereren. Dat is de gedachte daarachter."

"Maar Hamas zal daar van tevoren al rekening mee hebben gehouden en in dat tunnelnetwerk enorme voorraden hebben aangelegd, die tref je daar dan eigenlijk niet mee." Toch is daar nu weinig precieze informatie over bekend, zegt de hoogleraar: "Op dit moment kunnen we nog niet zeggen in hoeverre Hamas daar echt daadwerkelijk mee getroffen wordt."

Onder de bevolking

In de kleine Gazastrook zijn nu ruim 200.000 mensen op de vlucht. "De vraag is ook: wil Israël misschien die hele bevolking tijdelijk in Egypte in de Sinaï hebben en daarna weer terug?" Dan is er wel het gevaar dat Hamas-strijders meevluchten, zegt Kitzen: "Zij deinzen er niet voor terug om gewoon op te gaan onder de bevolking. Dat is ook de tragiek. Die bevolking zit echt tussen Israël en Hamas in."

En dat is volgens Kitzen ook weer een extra probleem voor Israël. "Want hoe kun je al die mensen controleren? Hoe ga je dat doen? Wil je dat überhaupt doen? Als je echt Hamas tot de laatste man wil uitschakelen, dat is de retoriek die we horen, dan zul je toch ook moeten kijken wie er onder de bevolking zit. We hebben op dit moment nog geen enkele aanwijzing hoe ze daarover denken."