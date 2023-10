De inval van Hamas in Israël is ook in Nederland het gesprek van de dag en leidt tot maatschappelijke onrust. Want ook in Nederland ligt het conflict uiterst gevoelig. Maar hoe voorkom je dat op school twee kampen ontstaan?

Ook burgemeesters maakten het afgelopen weekend verschillende keuzes in het ophangen van de Israëlische vlag: Rotterdam, Utrecht en Den Haag doen het niet, Amsterdam wel.

Heftig reageren is mogelijk

Als oprichter van Diversion is Kai Pattipilohy al jaren bezig om antisemitisme in de klas te bespreken. Diversion is een organisatie die leraren helpt om gevoelige of moeilijke onderwerpen toch te behandelen op scholen en op het mbo.

Uit ervaring weet Pattipilohy dat leerlingen heftig zouden kunnen reageren op een gebeurtenis als deze. "Het is te vroeg om een compleet beeld te hebben hoe er vandaag in het klaslokaal is gereageerd op de gebeurtenissen in Israël. Docenten en leraren hebben de hele dag voor de klas gestaan, en druppelen nu hun lessen uit."

'Heldere grenzen'

"Maar", vervolgt Pattipilohy, "je zal vandaag maar wiskunde-docent zijn na dit weekend en het eerste uur moeten geven." Uit ervaring weet Pattipilohy dat als er een conflict oplaait, dat dat ook iets losmaakt onder jongeren in het klaslokaal.

Pattipilohy: "Wij zeggen altijd: maak het onbespreekbare bespreekbaar. Maar stel wel heldere grenzen, zodat je een veilig klimaat biedt aan leerlingen, maar ook je leraren beschermt." Geweldsverheerlijking moet altijd afgekeurd worden, vertelt ze.

'Weet wat er verder gebeurt

Pattipilohy merkt op dat leraren het bespreken van een moeilijk of gevoelig onderwerp, zelf niet het probleem vinden. Maar dat ze schoolbesturen hebben die zeggen: "Praat er in de klas maar niet over", en het zo proberen te vermijden. Of juist: "Praat er maar vrij over."

Volgens Pattipilohy is het wel belangrijk dat je als leraar dan weet wat er in de klas naast je gebeurt en wat er verder op school gebeurt.