Afgelopen zaterdag startte Hamas een grote aanval op Israël. De uitbraak van het geweld heeft intussen honderden slachtoffers gemaakt in Israël en in de Gazastrook. Wat is eigenlijk de oorsprong van dit conflict? Vroegen veel van jullie in de chat.

Om een beter beeld te krijgen van wat zich afspeelt tussen Hamas en Israël, moeten we terug in de geschiedenis. Universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, Anne de Jong, is gepromoveerd op geweldloos verzet in Israël en Palestina. De Jong legt uit hoe het conflict is ontstaan.

Zionisme en antisemitisme

Anders dan vaak gedacht wordt, is dit geen conflict dat al eeuwen voortduurt, zegt De Jong. "Om het conflict te begrijpen moet je terug naar ongeveer 1.900. In die periode waren er veel nationale bewegingen die een eigen land gebaseerd op volkeren wilden."

"Toen is het zionisme ontstaan", legt De Jong uit. "Dat is een beweging die een nationale staat voor het joodse volk nastreefde. Dat kwam met name door de antisemitische vervolging in Europa, die toen plaatsvond." Antisemitisme is de racistische behandeling van mensen op basis van hun joodse achtergrond.

Exclusief Joodse staat

Eerst overwogen de zionisten om de staat Israël in Zuid-Amerika op te richten. Maar ze kozen er toch voor om dat te doen in het gebied dat destijds het Ottomaanse rijk was, dus op Palestijns grondgebied. "De gedachte daarachter was dat dit een grondgebied was met veel betekenis is (het beloofde land), waardoor de Joodse mensen daar mogelijk sneller naartoe zouden verhuizen."

Het conflict begon toen de zionistische beweging een 'exclusief joodse staat' wilde maken van het grondgebied waar toen voornamelijk Palestijnen woonden. "Een staat dus, die een Joodse identiteit heeft", vervolgt De Jong.

Andere rechten

Dat zit zo: "Normaal gesproken heeft een staat staatsburgers die in dat land geboren zijn. Maar de ambitie van toen was niet om een staat op te richten voor alle burgers die er woonden. De staat was puur bedoeld voor de Joodse Israeli."

In deze staat hebben Joodse Israeli andere rechten dan niet-joodse Israeli, zoals de Palestijnen die er al woonden. Niet-Joodse Israeli mogen niet overal wonen en hebben ook niet automatisch eigendomsrecht, legt De Jong uit. "Bovendien komen ze in de praktijk ook niet in aanmerking voor politieke posities of posities in het ambtelijk apparaat van Israël. Dit omdat ze niet in het leger mogen dienen."

Holocaust in Europa

"Door de Jodenvervolging en holocaust in Europa nam de zionistische beweging tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht", weet De Jong. "Mede uit schuldgevoel over deze verschrikkingen kon de onafhankelijkheidsverklaring van Israël in 1948 op brede steun rekenen van onder andere Amerika, Nederland en Frankrijk."

De Verenigde Naties stelden destijds nog voor om er twee staten van te maken: een helft voor Joodse Israeli, een helft voor de Palestijnen. Maar de Palestijnse inwoners gingen daar niet mee akkoord. Ze vonden het niet logisch en eerlijk dat de helft van het land toegekend zou worden aan een minderheid van slechts 6 procent Joodse nieuwkomers."

Hart van het conflict

Dan kom je in het hart van het conflict, legt De Jong uit. "De nieuw uitgeroepen staat had vanaf het begin namelijk de Joodse nationaliteit. Dat wil zeggen dat alleen de Joodse burgers volledig burgerschap genoten, terwijl dit buiten bereik bleef voor de niet-Joodse inwoners, onder wie de Palestijnen. Ook is in die periode een groot deel van de Palestijnen verjaagd, zo zie je nog altijd aan de grote Palestijnse diaspora."

Veel Palestijnen zijn naar het buitenland gevlucht: vooral naar Jordanië en Libanon. Een deel van hen is daarna doorgereisd naar onder andere de Verenigde Staten en Nederland. De Palestijnen die niet naar het buitenland vluchtten, zijn verdreven naar onder andere de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Bron: EenVandaag Kaart van Israël en de Palestijnse gebieden

Illegale bezetting

Sinds 1967 is het hele gebied onder controle van Israël. Met andere woorden: vanaf 1967 zijn alle Palestijnse gebieden bezet.

Een bezetting is illegaal onder het internationaal recht, toch gebeurt het dus al sinds 1967. "Er is een situatie ontstaan waarin Israël een democratische staat is voor de Joodse inwoners, en niet voor de 2 miljoen Palestijnse en niet-Joodse inwoners. Ook is er sprake van een militaire bezetting op de Westelijke Jordaanoever. Dat betekent dat het gebied is ingenomen, maar de mensen die er wonen niet tot burgers van dat land zijn gemaakt."

Openluchtgevangenis

In de Gazastrook is het net wat anders verlopen, vertelt De Jong. "In 2007 is Hamas daar verkozen onder toezicht van de Verenigde Naties. Maar Hamas wordt niet erkend als politieke beweging door Israël. In 2007 heeft Israël de Gazastrook volledig afgesloten, waarbij ze de land-, lucht- en zeegrenzen onder controle hebben."

Palestijnen hebben geen vrije bewegingsruimte. Ze kunnen Gaza niet uit zonder goedkeuring van Israël, vervolgt De Jong. "Ook kan er geen handel gedreven worden en controleert Israël hun elektriciteit, voedsel, water, bouwmaterialen en brandstof: het hele leven in de Gazastrook. Het wordt ook wel een openluchtgevangenis genoemd."

Uitzichtloze situatie in Gaza

De afgelopen 16 jaar is de situatie in de Gazastrook uitzichtloos. Ongeveer 40 procent van de mensen is werkloos en meer dan de helft van de mensen heeft niet voldoende eten. Ook is de elektriciteitstoevoer zeer beperkt.

Vanwege de erbarmelijke situatie zijn in de afgelopen 5 jaar veel geweldloze protesten geweest. Bijvoorbeeld tijdens de 'great march of return' in 2018. Toen demonstreerden er wekelijks Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen op geweldloze wijze aan de grens van Gaza om een eind te maken aan deze bezetting. Daar reageerde Israël zeer agressief op - met duizenden gewonden en doden tot gevolg."

Geen vredesbesprekingen

Die agressie was een bevestiging voor de Palestijnen: er komen geen vredesbesprekingen, de internationale gemeenschap grijpt niet in. Israël doet wat ze wil.

De militante tak van Hamas zegt nu 'voor vrijheid te willen vechten'. Deze bestaat uit acht verschillende bewegingen. "Het is historisch gezien de eerste keer dat al deze groeperingen samenwerken, vertelt De Jong. "Ze hebben dus niet alleen de middelen, maar ook de personen om zulke acties uit te voeren."

Anders dan de vorige aanvallen

Volgens De Jong is de huidige geweldsuitbarsting anders dan vorige. "Waar het geweld eerst voornamelijk plaatsvond in de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever, vallen nu ook in Israël op grote schaal slachtoffers. Daarnaast schaart een groot deel van voormalig geweldloze Palestijnse activisten zich nu ook achter het gewelddadige verzet."

Dit komt vooral door de uitzichtloosheid, zegt De Jong. "Er zijn jarenlang geweldloze protesten geweest. Daar is nooit op gereageerd vanuit de internationale gemeenschap. Nu heerst het idee dat deze agressie de enige weg is."