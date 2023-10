Hans Knoop (80 jaar) deed 50 jaar geleden verslag van de Jom Kipoer-oorlog, een aanval op Israël door Egypte en Syrië. Sinds vanmorgen 6 uur houdt hij de berichtgeving bij over het geweld dat vandaag uitbarstte. "Dat snijdt door mijn hart."

Hans Knoop is als 80-jarige nog altijd betrokken bij wat er in de wereld en vooral in Israël en Palestina gebeurt. Hij volgt het nieuws via de online Israëlische kranten en BBC World News.

Verslag gedaan van Jom Kipoer-oorlog

Telefonisch heeft hij contact met de tweelingbroer van zijn vrouw, die in Haifa woont, waar het vandaag rustig bleef. "Ik realiseer me dat ik vandaag op de kop af 50 jaar geleden het begin van de Jom Kipoer-oorlog heb verslagen. Het was zaterdag en het was Jom Kipoer dus je mocht als gelovige jood niet werken. Maar ik ben niet gelovig, wel joods", vertelt hij.

"Ik was destijds verslaggever in Brussel en vloog daarheen. En in 1967 versloeg ik ook de Zesdaagse Oorlog. Israël versloeg toen Egypte, Jordanië en Syrië en bezette de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan. Knoop ziet deze oorlogen als voorlopers van de huidige situatie. "Dit geweld van vandaag zegt dat het nog steeds een kruitvat is en dat de onderliggende reden van die oorlog nog steeds niet is aangepakt."

'Samenleven lukt niet'

Knoop doelt op het al meer dan een eeuw durende conflict tussen Israëli's en Palestijnen. "Samenleven lukt niet, iedere oorlog maakt dat beide kanten zich dieper ingraven. In de Oslo-akkoorden (1993) is besloten om het conflict te begraven en een Joodse en een Palestijnse staat te stichten in Palestina. Noch de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) noch Israël heeft zich daaraan gehouden. Er ligt schuld aan beide kanten."

Dat Hamas juist nu deze grote aanval op Israël uitvoert komt volgens Knoop doordat de Palestijnen zich door de hele wereld in de steek gelaten voelen.

Saudi-Arabië

"Israël staat aan de vooravond van het sluiten van diplomatieke verbindingen met Saudi-Arabië. Als dat zou lukken dan hebben de Palestijnen helemaal geen hoop meer dat het iets wordt. Saudi-Arabië zei aanvankelijk: het komt alleen tot diplomatieke betrekkingen als er een oplossing komt voor beide partijen. Maar nu zouden ze op het punt staan die banden aan te gaan zonder dat er een oplossing is, dat is niet te verteren voor de Palestijnen."

Als Knoop gist naar de afloop van het geweld dat vandaag is ingezet dan zegt hij dat de situatie "geen existentiële bedreiging van de staat Israël is. Maar het kan wel voor dood en verderf zorgen. Er komen zware Israëlische aanvallen op Palestijnse infrastructuur, gevechten over en weer tot de VN zich ermee bemoeit en het gestopt moet worden. De hele situatie snijdt door mijn hart."